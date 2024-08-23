Notícias semelhantes

Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?

Por ocasião do Dia Europeu do Patrimônio e da Semana da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024, a Île-de-France Mobilités convida você para um tour guiado pelo Centro Operacional de Ônibus da sua região, para descobrir os bastidores do mundo do transporte em torno de temas como operação, o Posto de Comando Centralizado, a frota de ônibus, Ônibus NGV...

Conheça nossas equipes no Centro Operacional de Ônibus Bailly-Romainvilliers durante uma sessão:

Quarta-feira, 18 de setembro de 2024:

Sessão das 13h30 às 15h00

Sessão das 17h30 às 19h00

Sábado, 21 de setembro de 2024:

Sessão das 10:00 às 11:30

Sessão das 16:00 às 17:30

Domingo, 22 de setembro de 2024: