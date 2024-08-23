Notícias semelhantes

Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?
Por ocasião do Dia Europeu do Patrimônio e da Semana da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024, a Île-de-France Mobilités convida você para um tour guiado pelo Centro Operacional de Ônibus da sua região, para descobrir os bastidores do mundo do transporte em torno de temas como operação, o Posto de Comando Centralizado, a frota de ônibus, Ônibus NGV...
Conheça nossas equipes no Centro Operacional de Ônibus Bailly-Romainvilliers durante uma sessão:
Quarta-feira, 18 de setembro de 2024:
- Sessão das 13h30 às 15h00
- Sessão das 17h30 às 19h00
Sábado, 21 de setembro de 2024:
- Sessão das 10:00 às 11:30
- Sessão das 16:00 às 17:30
Domingo, 22 de setembro de 2024:
- Sessão das 14:00 às 15:30
- Sessão das 16h30 às 18h00
O registro é possível para adultos ou menores de 16 anos com permissão dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto.
Entraremos em contato com você por e-mail para confirmar sua presença.
Estamos ansiosos para vê-lo em:
Centro Operacional de Ônibus BAILLY-ROMAINVILLIERS
1 RUE SAINT JACQUES
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Acesso de ônibus: linha 34 ponto Les Marmousets + 15 minutos a pé
Estacionamento para visitantes que desejam vir de carro.
Um ônibus espacial estará disponível na estação Val d'Europe para deixá-lo no local de visita. Entraremos em contato com você para os detalhes.
Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (antiga Twitter): @MLV_IDFM