Notícias semelhantes

Visite o Centro Operacional de Ônibus em Vaux-le-Pénil e descubra como ele funciona. Vejo você no domingo, 21 de setembro, das 9h30 às 11h00 ou das 11h30 às 13h.
Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?
Por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio e da Semana da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, a Île-de-France Mobilités convida você para uma visita guiada ao Centro Operacional de Ônibus (COB) da sua região para descobrir o que acontece nos bastidores do mundo dos transportes : o trabalho do motorista, a oficina de manutenção, o Posto de Comando Centralizado (PCC), A frota de veículos e muito mais!
Conheça nossas equipes no COB em Vaux-le-Pénil no domingo, 21 de setembro, das 9h30 às 11h00 ou das 11h30 às 13h.
O registro é possível para adultos ou menores de 16 anos com permissão dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto.
Entraremos em contato com você por e-mail para confirmar sua presença.
Estamos ansiosos para vê-lo em:
Centro Operacional de Ônibus de Vaux-le-Pénil
400 Rue des 3 Tilleuls, 77.000 Vaux-le-Pénil
Acesso de ônibus: ponto Foch Niepce da linha 3607 + 5 minutos a pé
Estacionamento para visitantes que desejam vir de carro.
Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X: @Melun_IDFM