Notícias semelhantes

Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?
Por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio e da Semana da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, a Île-de-France Mobilités convida você para um tour guiado pelo Centro Operacional de Ônibus da sua região, para descobrir os bastidores do mundo do transporte em torno de uma visita ao terminal de ônibus, uma imersão nos bastidores do transporte, a descoberta das profissões e muitas outras atividades enriquecedoras!
Conheça nossas equipes no Centro Operacional de Ônibus de Domont no sábado, 20 de setembro, das 14h às 16h.
O registro é possível para adultos ou menores de 16 anos com permissão dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto. Entraremos em contato com você por e-mail para confirmar sua presença.
Estamos ansiosos para vê-lo no Centro Operacional de Ônibus em Domont:
Transdev Vallée de Montmorency - COB de Domont
Lieu-dit "Trou du Tonnerre" D909, 95330 Domont
- Acesso de ônibus: linhas 1520/ parada TàD "Château de la Chasse" + 5 minutos a pé,
- Estacionamento para visitantes que desejam vir de carro,
- Um ônibus estará disponível na estação Domont para deixá-lo no local de visita.
Para saber mais sobre as notícias do seu território, acesse nossa conta X (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM