Notícias semelhantes

Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?

Por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio e da Semana da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, a Île-de-France Mobilités convida você para um tour guiado pelo Centro Operacional de Ônibus da sua região, para descobrir os bastidores do mundo do transporte em torno de uma visita ao terminal de ônibus, uma imersão nos bastidores do transporte, a descoberta das profissões e muitas outras atividades enriquecedoras!