Notícias semelhantes

Visite o Centro Operacional de Ônibus Bailly-Romainvilliers e descubra como funciona. Quarta-feira, 17, sábado, 20 e domingo, 21 de setembro de 2025
Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?
Por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio e da Semana da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, a Île-de-France Mobilités convida você para uma visita guiada ao Centro Operacional de Ônibus (COB) da sua região para descobrir o que acontece nos bastidores do mundo dos transportes : o trabalho do motorista, a oficina de manutenção, o Posto de Comando Centralizado (PCC), A frota de veículos e muito mais!
Conheça nossas equipes no COB de Bailly Romainvilliers na quarta-feira, 17 de setembro de 2025, das 13h30 às 15h30 ou das 16h30 às 18h30; sábado, 20 de setembro, das 10h00 às 12h00 ou das 14h00 às 16h00, e domingo, 21 de setembro, das 14h00 às 16h00 ou das 16h30 às 18h30.
O registro é possível para adultos ou menores de 16 anos com permissão dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto.
Entraremos em contato com você por e-mail para confirmar sua presença.
Estamos ansiosos para vê-lo em:
Centro Operacional de Ônibus Bailly-Romainvilliers
1 rue Saint Jacques, 77700 Bailly-Romainvilliers
- Acesso ÔNIBUS: linhas 2231 ou 2234 param Les Marmousets + 15 minutos a pé
- Ônibus privados que partem da estação Val d'Europe 20 minutos antes da largada (plataforma da linha 2292). Retorno na estação Val d'Europe incluía
- Estacionamento para visitantes que desejam vir de carro