Notícias semelhantes

A partir de 1º de agosto, descubra suas opções de viagem com seus 2 novos ônibus noturnos:

De Fontainebleau-Avon, a partir das 22h nas linhas 1, 4 e 8

De Soirée de Moret-sur-Loing – Veneux-les-Sablons, até a chegada dos trens das 21h e 21h30 em retransmissão das linhas 205 e 207

Como funciona o ônibus noturno?

Na estação, o ônibus espera o trem chegar antes de partir.

Ao embarcar, o passageiro informa ao motorista o nome da parada para onde quer ir.

O itinerário será então definido de acordo com as paradas solicitadas pelos passageiros a bordo.

Todos os bilhetes de transporte válidos em Île-de-France são aceitos no ônibus.

Encontre todas as notícias, rotas e horários das suas linhas no site da iledefrance-mobilites.fr e na conta do Twitter @FBleau_IDFM (@COMETE_interval até 31 de julho de 2023)