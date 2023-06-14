Notícias semelhantes

A partir de 1º de agosto, suas linhas de ônibus estão mudando para oferecer:
- Conexões maiores, mais diretas e rápidas
- Rotas mais simples
- Melhor serviço para a estação Fontainebleau-Avon e para o hospital
- Uma oferta de T&D mais atraente
- Uma nova oferta noturna com a criação de duas novas linhas, Fontainebleau-Avon e Moret-Veneux-les-Sablons
- Um novo serviço noturno com a criação da linha N137 para Paris
Encontre todas as notícias, rotas e horários das suas linhas no site da iledefrance-mobilites.fr e na conta do Twitter @FBleau_IDFM (@COMETE_interval até 31 de julho de 2023)