Notícias semelhantes

A partir de 1º de agosto, suas linhas de ônibus estão mudando para oferecer:

Conexões maiores, mais diretas e rápidas

Rotas mais simples

Melhor serviço para a estação Fontainebleau-Avon e para o hospital

Uma oferta de T&D mais atraente

Uma nova oferta noturna com a criação de duas novas linhas, Fontainebleau-Avon e Moret-Veneux-les-Sablons

Um novo serviço noturno com a criação da linha N137 para Paris

Encontre todas as notícias, rotas e horários das suas linhas no site da iledefrance-mobilites.fr e na conta do Twitter @FBleau_IDFM (@COMETE_interval até 31 de julho de 2023)