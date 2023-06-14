Notícias semelhantes

Descubra sua nova oferta de ônibus na região de Fontainebleau - Moret

A partir de 1º de agosto, suas linhas de ônibus estão mudando para oferecer:

  • Conexões maiores, mais diretas e rápidas
  • Rotas mais simples
  • Melhor serviço para a estação Fontainebleau-Avon e para o hospital
  • Uma oferta de T&D mais atraente
  • Uma nova oferta noturna com a criação de duas novas linhas, Fontainebleau-Avon e Moret-Veneux-les-Sablons
  • Um novo serviço noturno com a criação da linha N137 para Paris

Encontre todas as notícias, rotas e horários das suas linhas no site da iledefrance-mobilites.fr e na conta do Twitter @FBleau_IDFM (@COMETE_interval até 31 de julho de 2023)

Novidades em Fontainebleau - Moret

