Notícias semelhantes

A linha N138: o que é isso?

A nova linha N138 conectará a estação Coulommiers a Paris, atendendo os municípios de Mouroux, Crécy-la-Chapelle, Villiers-sur-Morin, Chessy, Serris e Torcy, com uma taxa de 4 viagens de ida e volta por noite entre meia-noite e 4h da manhã. Um verdadeiro revezamento para a oferta diurna (Trem, Expresso 17), a linha N138 permite que você viaje à noite, 7 dias por semana, durante todo o ano.

Partindo de Coulommiers, embarque para Paris à meia-noite, 01:00, 02:00 ou 02:45.

De Paris, 4 partidas para Coulommiers, às 00:50, 01:50, 02:50 e 03:50.

Ideal para trabalhadores noturnos que trabalham em Paris ou Marne-la Vallée, mas também para notívagos que adoram as noites parisienses, a linha N138 inevitavelmente atenderá às suas necessidades.