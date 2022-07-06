Notícias semelhantes

Cartaz da Campanha N138
A linha N138: o que é isso?
A nova linha N138 conectará a estação Coulommiers a Paris, atendendo os municípios de Mouroux, Crécy-la-Chapelle, Villiers-sur-Morin, Chessy, Serris e Torcy, com uma taxa de 4 viagens de ida e volta por noite entre meia-noite e 4h da manhã. Um verdadeiro revezamento para a oferta diurna (Trem, Expresso 17), a linha N138 permite que você viaje à noite, 7 dias por semana, durante todo o ano.
Partindo de Coulommiers, embarque para Paris à meia-noite, 01:00, 02:00 ou 02:45.
De Paris, 4 partidas para Coulommiers, às 00:50, 01:50, 02:50 e 03:50.
Ideal para trabalhadores noturnos que trabalham em Paris ou Marne-la Vallée, mas também para notívagos que adoram as noites parisienses, a linha N138 inevitavelmente atenderá às suas necessidades.
Representação em mapa do trajeto da linha N 138
Relais L17
Com um retorno final a Coulommiers vindo de Marne-la-Vallée Chessy às 00h20, muitos viajantes queriam ver a linha Express 17 circular mais tarde naquela noite. A linha N138, portanto, suprirá essa necessidade assumindo a linha Express 17, com 4 partidas da estação Marne-la-Vallée Chessy Sud às 01:47, 02:47, 03:47 e 04:47 até a estação Coulommiers.
Com essa nova oferta, os setores Marne-la-Vallée e Coulommiers passarão a estar conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
Um serviço adaptado e seguro
Para viajar à noite com tranquilidade, um serviço de despertar será instalado nesta linha. No caminho, você só precisará indicar seu ponto de descida ao motorista. Se você adormecer, ele vai te acordar assim que chegar ao seu destino.
Para um retorno mais seguro para casa, será criado um sistema de descida sob demanda na linha N 138. Portanto, a descida será permitida em qualquer ponto de parada localizado na rota da linha, mesmo que não esteja mencionado no horário.
Por fim, para sua segurança a bordo, todos os veículos que operam nesta linha estarão equipados com um sistema de proteção por vídeo em contato direto com nosso posto de controle e a Polícia.