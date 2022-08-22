Notícias semelhantes

Compre seu ingresso no território de Saint Germain Boucles de Seine

7 pontos de venda permitem que você compre e recarregue seus bilhetes de transporte perto de você. Nossos agentes de vendas respondem suas perguntas na Place André Malraux em Saint-Germain-en-Laye!

Agência de vendas

Navego, ImagineR, Navigo Easy passes,... Venha recarregar ou comprar seus passes pessoalmente.

Você também pode encontrar todos os horários das linhas da sua região!

Nossos agentes de vendas terão prazer em dizer qual ônibus pegar, os preços das nossas passagens de transporte e responder todas as suas dúvidas

Contate a agência de vendas

Endereço: 6 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Telefone: 01 30 15 55 08

Nota: A agência não oferece mais ingressos em papel, pense no passe Navigo Easy!

Localização da agência

Você também pode comprar seus ingressos em um dos 7 pontos de venda do território

L'Européenne Bar/Brasserie – 3 Place des Rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye

La Civette du Château – 1 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

La Civette de Marly – Centre Commercial des Grandes Terres, 78160 Marly-Le-Roi

Tabac des Clos – 3 Allées des Soudanes, 78430 Louveciennes

Le Calumet – Centre Commercial Carrefour, 78240 Chambourcy

Chambourcy Presse – 1 Place de la Mairie, 78240 Chambourcy

Le relais de Montecristo - 2 avenue du général Leclerc, 78230 Le Pecq

Mapa dos depósitos do território de Saint Germain Boucles de Seine

