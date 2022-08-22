Notícias semelhantes

Agência de vendas
Navego, ImagineR, Navigo Easy passes,... Venha recarregar ou comprar seus passes pessoalmente.
Você também pode encontrar todos os horários das linhas da sua região!
Nossos agentes de vendas terão prazer em dizer qual ônibus pegar, os preços das nossas passagens de transporte e responder todas as suas dúvidas
Contate a agência de vendas
Endereço: 6 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Telefone: 01 30 15 55 08
Nota: A agência não oferece mais ingressos em papel, pense no passe Navigo Easy!
Você também pode comprar seus ingressos em um dos 7 pontos de venda do território
L'Européenne Bar/Brasserie – 3 Place des Rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye
La Civette du Château – 1 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
La Civette de Marly – Centre Commercial des Grandes Terres, 78160 Marly-Le-Roi
Tabac des Clos – 3 Allées des Soudanes, 78430 Louveciennes
Le Calumet – Centre Commercial Carrefour, 78240 Chambourcy
Chambourcy Presse – 1 Place de la Mairie, 78240 Chambourcy
Le relais de Montecristo - 2 avenue du général Leclerc, 78230 Le Pecq