Notícias semelhantes

- 6502: adição de 2 viagens de ida e volta mais cedo na manhã de domingo, das 5h30 às 6h.
- 6522: serviço para a "Gare des Mureaux" em todas as viagens para o Lycée François Villon.
- 6533: O trajeto das 7h56 está integrado à linha 6560.
- 6534: uma nova rota única para a linha no município de Poissy com reforço e melhor serviço ao campus PSG.
- 6553: extensão do trecho das 16h até a parada "La Chapelle" e do trecho das 18h20 a partir do "Lycée Le Corbusier".
- 6555: uma rota única na cidade de Poissy e uma partida atrasada da linha na parada "Saint-Exupéry" em direção ao Lycée le Corbusier.
- 6559: serviço para a "Gare de Conflans" para a direção externa em direção a Saint-Germain-en-Laye.
- 6560: extensão da corrida das 17h10 até a estação Les Mureaux e evolução do trajeto das corridas das 8h20 e 16h10.
- 6561: terminal da rota das 12h45 na quarta-feira ao meio-dia na parada "Port Maron" e paradas de serviço para o "Lycée Vaucanson", "Espace des habitants" e "Bougimonts". Serviço até a parada "Cherbourg" localizada na rota.
- 6562: extensão da corrida das 15h40 todos os dias na "Mairie de Tessancourt".
- 6570: adição da parada "Porte du May" na direção de Saint-Germain-en-Laye e adição da parada "Clos du Val d'Or" na direção de Les Mureaux.
- 6571: extensão de várias viagens até a "Gare de Poissy" e remoção do terminal na parada "Le Cep".
- 6575: simplificação e criação de viagens mais diretas a partir do vilarejo de Marsinval e Brezolles.
- 6577: implementação de uma única rota em ambas as direções e terminal na parada "Allée des Clairières". Serviço para a parada "République" para substituir a parada "Gare de Saint-Germain-en-Laye".
- 6580: adição do serviço até a parada "Clos du Val d'Or".
- 6590: parada para o "Parvis Gare" em direção a Stellantis.
- 6593: uma nova rota para um serviço mais direto com o adiamento de algumas paradas na 6595 e a adição das paradas "Eglise de Bouafle" (na direção de Poissy), "Balto" (na direção de Aubergenville, "Pré Seigneur", "République", "Clos des Bois" e "Gare Nord de Poissy").
- 6594: paradas adicionais para "Les Fleurs" e "Château Vanderbilt".
- 6595: uma nova rota para um serviço mais direto com transferência de algumas paradas para a 6593 e a adição das paradas "Les Bosquets", "Avenue Foch/Rodin" (em direção a Poissy), "Gare des Mureaux – RD 43", "Gare Nord de Poissy", "Gros Murs – Bords de Seine" (em direção a Les Mureaux) e "Avenue Foch - Perclairs" (em direção a Aubergenville).
- Transporte sob demanda: extensão da zona sul até Brezolles e Marsinval param em Vernouillet com 4 paradas adicionais para embarque: Agripa d'Aubigné, Brezolles, Charles d'Orléans e Philippe de Beaumanoir. Adição de serviços para novos pontos de interesse: Centro Comercial - Rota Renault em Flins, Family Village Shopping em Aubergenville, estação de trem Vernouillet-Verneuil, Le Petit Moulin em Chapet e Vigne Blanche em Les Mureaux.
- Ônibus noturno: adição de paradas adicionais em Carrières-sous-Poissy: Alexis Quennet, Champfleury, Château d'Eau, Claude Monet, Île de la Dérivation, La Fourche, Les Côteaux, Pont Neuf, Ronceray, Sainte-Honorine e Stade Mézières e, em Poissy Est: Ernest Lavisse, Foch Constanti, Foch Flament, Foch Justice, Grande Ceinture, La Bruyère, Orée du Bois e Sainte-Anne.
- 7819: de segunda a sexta-feira, partidas de madrugada de Les Mureaux e viagens adicionais. Um reforço da oferta no sábado à tarde e a criação de uma oferta de transporte no domingo.
Mudanças a partir de 5 de janeiro de 2026 no seu território Poissy – Les Mureaux!
