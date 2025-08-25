Notícias semelhantes

O que muda a partir de 1º de setembro de 2025:

As linhas 2341 e 2342 estão evoluindo para oferecer horários estendidos, agora disponíveis durante todo o ano, e não mais apenas durante os períodos escolares.

Você poderá chegar ao centro de Lizy-sur-Ourcq com mais facilidade durante a semana, antes das 9h e depois das 15h30, sem precisar recorrer ao TàD Ourcq Est.

E para o Ourcq East TàD?

Permanece acessível de segunda a sábado , mediante reserva, com tempo livre das 9h às 15h30 , para ou de Lizy-sur-Ourcq .

, mediante das , para ou de . A oferta de sábado de manhã, das 6h às 7h, permanece inalterada. Este serviço está disponível apenas para Lizy-sur-Ourcq e durante os períodos escolares .

e . As paradas Marnoue-les-Moines, Chivres, Vassey, Vaux, Hervilliers e CFA são atendidas apenas das 9h às 15h30 nos dias de semana. O serviço para essas paradas aos sábados não é alterado: eles são servidos gratuitamente das 6h às 7h e das 9h às 15h30.

Para mais informações, encontre abaixo os horários das suas linhas 2341-2342 e Transporte sob Demanda: