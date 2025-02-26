Notícias semelhantes

Para melhorar a regularidade das suas linhas, estudos de tempo de viagem foram realizados em várias linhas na região de Meaux e Ourcq para se adaptar ao seu dia a dia e permitir que você viaje com total tranquilidade.
Mudanças até segunda-feira, 3 de março de 2025:
- Para as linhas regulares A, B, D, R, S, 19 : novos horários ajustados para melhor regularidade ao longo do dia.
- Para as linhas escolares ES, FS, MS, QS, 4C e 22 : horários modificados para melhorar o serviço às escolas.
- Para a linha G, a partida das 18h da Gare de Meaux foi adiantada em 10 minutos para melhorar a conexão com o trem P. A largada das 17h56 nos Hauts de Chantereine também é adiantada em 10 minutos.
- Para a linha 777: um serviço simplificado na direção de retorno a partir das 11h49. De fato, as viagens atenderão as paradas Chauconin-Neufmontiers Eglise Saint Saturnin e Villeroy Centre antes da descida em Charny.