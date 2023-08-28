Notícias semelhantes

A partir de 4 de setembro, algumas de suas linhas serão ajustadas para se adaptar melhor às suas necessidades de mobilidade.

Linha Expressa 46

Junte-se a Melun de segunda a domingo com 9 partidas adicionais!

Linha A

O trajeto da linha A é simplificado ao atender sistematicamente os mesmos distritos em ambas as direções, em particular as paradas no centro da cidade / cidade baixa de Montereau.

Por outro lado, a linha A não atende mais a ZI des Clomarts, que agora é atendida pela TàD Montereau.

À noite, a última partida da estação Montereau está marcada para as 22h. O novo ônibus noturno assume até meia-noite.

Linha B

Sem mudanças. A oferta permanece idêntica ao horário habitual de segunda a sábado.

Linha C

Sem mudanças. A oferta permanece idêntica ao horário habitual de segunda a sábado.

Linha E

Sem mudanças. A oferta permanece idêntica ao horário usual de segunda a sexta-feira.

Linha F

Uma nova partida é adicionada à noite de "Forges – Bourg" às 17h07 para a estação Montereau, de segunda a sexta-feira, durante o período letivo.

Linha G

As paradas "Rue de la Garenne", "Salle des Fêtes" e "Bas Clos" agora levam você à estação La Grande-Paroisse de segunda a sexta-feira:

• Em conexão com os trens matinais para Melun / Paris das 7h06 às 8h34*

• Em conexão com os trens noturnos de Melun / Paris às 18h18, 18h50 e 19h50.

* A conexão com o trem das 8h34 só circula durante os períodos escolares

Linha I

O serviço de sábado agora é por reserva graças ao TàD Montereau. Por reserva, saia e volte quando quiser!

Linha L

Sem mudanças. A oferta permanece idêntica ao horário usual de segunda a sexta-feira.

Linha EMPLET

A linha do EMPLET agora possui uma rota idêntica para ida e volta, economizando tempo até Bréau todos os dias do ano. Como resultado, as paradas "Châtelet" são transferidas para a "Rue de Varennes" a 250 metros, de "Château" para "La Faiencerie" a 120 metros, "Léo Lagrange" a 450 metros.

À noite, agora você pode aproveitar os restaurantes e o cinema sem restrições!

Linha 15

Essa linha, que opera apenas durante o período escolar de segunda a sexta-feira, agora oferece sua última partida da estação Montereau às 18h30 mediante reserva.

Linha 19

Sem mudanças. A oferta permanece idêntica ao horário usual todos os dias do ano.