Notícias semelhantes

Na segunda-feira, 20 de maio, começará o primeiro Desafio de Validação para clientes viajantes com ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 a serem conquistados!

De 20 de maio a 9 de junho de 2024, tente alcançar a meta de 520.000 validações nas linhas de ônibus do seu território Sénart (Lista de linhas Sénart).

Para sua entrada, ao longo de 3 semanas em março, foram registradas 500.000 validações.