Notícias semelhantes

Você usa as linhas de ônibus na região de Cœur d'Essonne e gostaria de contribuir para melhorar a qualidade do serviço?

Você viaja regularmente nas linhas de ônibus do território. Portanto, vocês são embaixadores de um transporte público melhor diariamente.

Esse sistema foi criado pela Associação FNAUT (Federação Nacional das Associações de Usuários de Transporte) em parceria com a Île-de-France Mobilités e os Transporters.

Como funciona?