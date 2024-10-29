Notícias semelhantes

Você utiliza as linhas de ônibus Fontainebleau - Moret e gostaria de contribuir para melhorar a qualidade do serviço?
Você viaja regularmente pelo território de Fontainebleau - Moret. Portanto, vocês são embaixadores de um transporte público melhor diariamente.
Esse sistema foi criado pela Associação FNAUT (Federação Nacional das Associações de Usuários de Transporte) em parceria com a Île-de-France Mobilités e os Transporters.
Como funciona?
- Acesse o site da associação FNAUT (pelo link abaixo):
- Vá para a seção: "Cookies de linha". Depois, selecione "Fazer um depoimento".
- Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário clicando no território "Fontainebleau - Moret", escolhendo sua linha, data, hora, parada e critério.
- Finalmente, clique em "enviar"!