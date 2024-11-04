Notícias semelhantes

Você usa as linhas de ônibus Centre e Sud Yvelines e gostaria de contribuir para melhorar a qualidade do serviço?
Você viaja regularmente pelo território de Centro e Sul de Yvelines. Portanto, vocês são embaixadores de um transporte público melhor diariamente.
Esse sistema foi criado pela Associação FNAUT (Federação Nacional das Associações de Usuários de Transporte) em parceria com a Île-de-France Mobilités e os Transporters.
Como funciona?
- Acesse o site da associação FNAUT (pelo link abaixo):
- Vá para a seção: "Cookies de linha". Depois, selecione "Fazer um depoimento".
- Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário clicando no território "Centre et Sud Yvelines", escolhendo sua linha, data, horário, parada e critério.
- Finalmente, clique em "enviar"!