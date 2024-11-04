Notícias semelhantes

Torne-se uma testemunha de linha no território de Meaux e Ourcq!

Torne-se um testemunho de linha e contribua para a qualidade do serviço da rede de ônibus

Você usa as linhas de ônibus Meaux e Ourcq e gostaria de contribuir para melhorar a qualidade do serviço?

Você viaja regularmente pelo território de Meaux e Ourcq. Portanto, vocês são embaixadores de um transporte público melhor diariamente.

Esse sistema foi criado pela Associação FNAUT (Federação Nacional das Associações de Usuários de Transporte) em parceria com a Île-de-France Mobilités e os Transporters.

Como funciona?

  1. Acesse o site da associação FNAUT (pelo link abaixo):
  2. Vá para a seção: "Cookies de linha". Depois, selecione "Fazer um depoimento".
  3. Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário clicando no território "Meaux et Ourcq", escolhendo sua linha, data, hora, parada e critério.
  4. Finalmente, clique em "enviar"!
Sua opinião é inestimável para nós para nos ajudar a melhorar a qualidade das suas viagens.

