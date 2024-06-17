Notícias semelhantes

Você utiliza as linhas de ônibus Saint Germain Boucles de Seine e quer contribuir para melhorar a qualidade do serviço?
Você viaja regularmente pelo território de Saint Germain Boucles de Seine. Portanto, vocês são embaixadores de um transporte público melhor diariamente.
Esse sistema foi criado pela Associação FNAUT (Federação Nacional das Associações de Usuários de Transporte) em parceria com a Île-de-France Mobilités e os Transporters.
Como funciona?
- Acesse o site da associação FNAUT (pelo link abaixo):
- Vá para a seção: "Cookies de linha". Depois, selecione "Fazer um depoimento".
- Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário clicando no território "Saint Germain Boucles de Seine", escolhendo sua linha, data, horário, parada e critério.
- Finalmente, clique em "enviar"!