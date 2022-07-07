Notícias semelhantes

A remoção das linhas 58 e 59 Express e mudanças na linha 59

Para melhorar a legibilidade da oferta, a linha 58 será removida e a linha 59 Express será parcialmente integrada à linha Express 17... Adiamentos serão possíveis nas linhas Express 19, 59 ou Express 17.

Possíveis adiamentos para paradas canceladas

Para as paradas da linha 59 em Crécy-la-Chapelle que não serão mais atendidas (Camping e La Chapelle), será possível fazer transferência para a linha expressa 17, que é muito mais frequente do que na linha 59.

No que diz respeito à linha 58, será possível fazer transferência para a linha 59 pelas muitas paradas que essas duas linhas tinham em comum. Para as outras paradas, especialmente em Couilly-Pont-aux-Dames, serão possíveis adiamentos na linha expressa 19 na estação Couilly - Saint-Germain - Quincy.

Uma nova parada na linha 59

A Linha 59 agora partirá da estação Crécy-la-Chapelle e atenderá uma nova parada: Bailly-Romainvilliers - D406.