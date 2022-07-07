Notícias semelhantes

A linha expressa 17 parará em Crécy-la-Chapelle
A linha Express 17 está evoluindo para melhor atender às necessidades dos passageiros. A partir de agora, a linha expressa 17 servirá sistematicamente as paradas La Chapelle, Gare de Crécy-la-Chapelle e Gare de Villiers-sur-Morin , melhorando assim a conexão tanto com Marne-la-Vallée quanto com Coulommiers.
Haverá quase 60 viagens de ida e volta por dia (quase 40 ida e volta aos sábados e quase 20 aos domingos) que permitirão que os habitantes do setor de Créçois vão tanto ao centro de Marne-la-Vallée quanto a Coulommiers.
A remoção das linhas 58 e 59 Express e mudanças na linha 59
Para melhorar a legibilidade da oferta, a linha 58 será removida e a linha 59 Express será parcialmente integrada à linha Express 17... Adiamentos serão possíveis nas linhas Express 19, 59 ou Express 17.
Possíveis adiamentos para paradas canceladas
Para as paradas da linha 59 em Crécy-la-Chapelle que não serão mais atendidas (Camping e La Chapelle), será possível fazer transferência para a linha expressa 17, que é muito mais frequente do que na linha 59.
No que diz respeito à linha 58, será possível fazer transferência para a linha 59 pelas muitas paradas que essas duas linhas tinham em comum. Para as outras paradas, especialmente em Couilly-Pont-aux-Dames, serão possíveis adiamentos na linha expressa 19 na estação Couilly - Saint-Germain - Quincy.
Uma nova parada na linha 59
A Linha 59 agora partirá da estação Crécy-la-Chapelle e atenderá uma nova parada: Bailly-Romainvilliers - D406.
Linha N138: Sua nova linha noturna
A partir de 1º de agosto, sua nova linha N138 conectará Coulommiers à Gare de Lyon, em Paris, passando pelas estações de Crécy-la-Chapelle, Villiers - Montbarbin e Marne-la-Vallée, a uma taxa de 4 viagens de ida e volta por noite entre 00:00 e 04:00. Esta linha operará 7 dias por semana, o ano todo, e será um verdadeiro revezamento para as linhas Train P, RER A e Express 17 para suas viagens noturnas.
Diversos serviços acompanharão o lançamento desta nova linha:
Acorde parado : Quando sair, informe ao motorista seu ponto de descida, que vai acordá-lo se você adormecer.
Descida sob demanda : a descida será permitida nos pontos de parada da rota, mesmo que não estejam mencionados no horário
O Transporte Responsivo à Demanda está chegando à região de Créçois!
O Créçois Transport on Demand (TàD) será dividido em 2 zonas: uma zona norte que compreende os municípios de Bouleurs, Coulommes, Sancy, La Haute-Maison, Vaucourtois e os povoados de Crécy-la-Chapelle, e uma zona sul que reúne os municípios de Villiers-sur-Morin, Voulangis, Tigeaux e Dammartin-sur-Tigeaux.
O serviço opera 6 dias por semana, pela manhã, permitindo que você chegue ao colégio Mon Plaisir ou à estação de trem Crécy-la-Chapelle entre 6h20 e 10h20. À noite, a partir da estação Crécy-la-Chapelle, é possível chegar a qualquer uma das paradas entre 15:00 e 20:00 (22:00 às sextas e sábados).
O serviço será acessível com reserva pela manhã, como um clássico TàD. Por outro lado, à noite, não há necessidade de reservar, você só precisa ir até o motorista e informar seu ponto de entrega.
E crianças em idade escolar...
As viagens escolares nas linhas 08A, 08B, 08C, 70 e 71 são reservadas para o serviço do colégio Mon Plaisir, assim como as conexões com a linha 18 na estação Crécy-la-Chapelle para as escolas de ensino médio de Meaux.
Da mesma forma, o culto estará aberto aos habitantes de Dammartin-sur-Tigeaux, uma boa forma para estudantes do ensino fundamental ingressar no colégio Mon Plaisir.
