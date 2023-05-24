Notícias semelhantes

Como funciona?

1. Baixe o aplicativo Baludik e selecione a rota Plaine Vallée.

2. Sua rota começa na estação Saint-Gratien: você pega a linha 11 e começa o jogo a bordo do ônibus!

3. Passe pelas diferentes fases e resolva os enigmas para aprender mais sobre a história dos lugares por onde você passa.

4. Termine a experiência com a linha 16 que te leva de volta à estação onde o jogo termina.

Baixe o aplicativo agora!