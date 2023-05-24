Baludik, o aplicativo que te leva para passear

Publicado em

Leitura 1 min

Pegue as linhas 11 e 16 para descobrir a herança do seu território e aproveite a rota Plaine Vallée criada especialmente para você!

Baludik, o aplicativo que te leva para passear!

Baludik, o aplicativo que te leva para passear!

Baludik é a aplicação que permite mergulhar no coração das investigações históricas, para descobrir as curiosidades do seu território.

Embarque em uma aventura fantástica com família ou amigos!

Como funciona?

1. Baixe o aplicativo Baludik e selecione a rota Plaine Vallée.

2. Sua rota começa na estação Saint-Gratien: você pega a linha 11 e começa o jogo a bordo do ônibus!

3. Passe pelas diferentes fases e resolva os enigmas para aprender mais sobre a história dos lugares por onde você passa.

4. Termine a experiência com a linha 16 que te leva de volta à estação onde o jogo termina.

Baixe o aplicativo agora!

Baludik na App Store
Baludik no Google Play

Notícias semelhantes