Notícias semelhantes

Baludik, o aplicativo que te leva para passear!
Baludik é a aplicação que permite mergulhar no coração das investigações históricas, para descobrir as curiosidades do seu território.
Embarque em uma aventura fantástica com família ou amigos!
Como funciona?
1. Baixe o aplicativo Baludik e selecione a rota Plaine Vallée.
2. Sua rota começa na estação Saint-Gratien: você pega a linha 11 e começa o jogo a bordo do ônibus!
3. Passe pelas diferentes fases e resolva os enigmas para aprender mais sobre a história dos lugares por onde você passa.
4. Termine a experiência com a linha 16 que te leva de volta à estação onde o jogo termina.
Baixe o aplicativo agora!