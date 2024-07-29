Notícias semelhantes

De 27 de julho a 6 de agosto de 2024, as provas equestres de Adestramento, Cross Country e Sauts d'Ostacles acontecerão na Etoile Royale, no parque do Palácio de Versalhes.

Antes ou depois de admirar nossos campeões, dê uma caminhada em Versalhes:

Catedral de São Luís e Hotel Madame Du Barry, com as linhas 6203 e 6210 paradas "Tournelles",

Igreja Notre Dame com as linhas 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 ou 6214 param "Notre Dame",

Igreja Saint-Symphorien com as linhas 6205 e 6206 param "Saint-Symphorien",

Hôtel de Ville, com as linhas 6201, 6202, 6203, 6204, 6210, 6214, com parada "Préfecture".

Um curso real espera por você!

Partida da estação de trem Château Rive Gauche ou do Escritório de Turismo, avenue du Général de Gaulle em Versalhes.