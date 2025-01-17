Notícias semelhantes

[#EnMotsBilité][#EvenementCulturel] 📕



Leituras itinerantes no território #PaysBriard com o projeto "En Mots'bilité"! 🚌



Uma experiência original que mistura #mobilité e #culture de redescobrir a leitura... Senão!



A Île-de-France Mobilités está se unindo ao "#BRIKILIZ " para um evento novo e único.



Quem são os "#BRIKILIZ "?

É um coletivo de voluntários que são apaixonados por leitura há mais de 20 anos. Eles organizam orquestras de leitura em casa, em escolas, em estruturas extracurriculares, associações ou com crianças na primeira infância.



É a bordo de um veículo da Île-de-France Mobilités que cerca de quinze pessoas privilegiadas poderão desfrutar da leitura em voz alta e redescobrir sua cidade de uma forma diferente.



Este projeto, co-construído com a #médiathèque l'île aux trésors de Brie-Comte-Robert, tem como objetivo (re)descobrir o prazer de ouvir textos lidos em uma orquestra.



O evento acontecerá em:

📆Sábado, 30 de maio

🕦A partir das 10h.



Rota de ônibus pequeno:

📍A partida será no parque da Prefeitura Brie-Comte-Robert e então o veículo parará nos seguintes 4 pontos: Jardin de la Friche, Château, chemin des roses até a Biblioteca de Mídia, onde será compartilhado um "drink da amizade".



i️Informações e registro na Biblioteca de Mídia Brie-Comte-Robert

Telefone: 01 60 62 64 39