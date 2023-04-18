Notícias semelhantes

Por ocasião do Dia Mundial do Livro 2023 , no domingo, 23 de abril, sua rede de ônibus Île-de-France Mobilités, na região de Sénart, convida você a conhecer nossas equipes de mediação na rodoviária Lieusaint, a fim de dar uma segunda vida aos livros que você não utiliza mais.

Todos os livros coletados serão doados à associação Ammareal.

Para isso, vá até a estação Lieusaint:

- Segunda-feira, 24 de abril, das 16h às 18h.

- Terça-feira, 25 de abril, das 8h30 às 10h e das 16h às 18h.

- Quarta-feira, 26 de abril, das 8h30 às 10h.

Você poderá trocar com nossos agentes de mediação e aproveitar a oportunidade para saber mais sobre sua oferta de ônibus!

O objetivo desta campanha: promover o material de segunda mão doando seus livros para uma associação, democratizar a leitura, criar momentos de compartilhamento e troca.