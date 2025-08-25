Notícias semelhantes

Tenha uma visão dos bastidores das suas rotas de ônibus durante um tour guiado!

Na quarta-feira, 17 de setembro de 2025, participe de uma visita guiada ao Centro Operacional de Ônibus Poincy

Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?

Por ocasião da Semana da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, a Île-de-France Mobilités convida você para um tour guiado pelo Centro Operacional de Ônibus da sua região, para descobrir os bastidores do mundo dos transportes , em torno de uma visita ao terminal de ônibus, a descoberta das profissões e muitas outras atividades enriquecedoras.

Conheça nossas equipes no Centro Operacional do Poincy Bus na quarta-feira, 17 de setembro de 2025, das 14h às 16h.

Inscreva-se aqui até sexta-feira, 12 de setembro!

O registro é possível para adultos ou menores de 16 anos com permissão dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto. Entraremos em contato com você por e-mail para confirmar sua presença.

Estamos ansiosos para vê-lo em:

Centro Operacional de Ônibus Poincy na 15 rue de la Briqueterie, 77470 Poincy

  • Acesso pela linha DRT
  • Estacionamento para visitantes que desejam vir de carro

