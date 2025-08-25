Notícias semelhantes

Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?
Por ocasião da Semana da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, a Île-de-France Mobilités convida você para um tour guiado pelo Centro Operacional de Ônibus da sua região, para descobrir os bastidores do mundo dos transportes , em torno de uma visita ao terminal de ônibus, a descoberta das profissões e muitas outras atividades enriquecedoras.
Conheça nossas equipes no Centro Operacional do Poincy Bus na quarta-feira, 17 de setembro de 2025, das 14h às 16h.
O registro é possível para adultos ou menores de 16 anos com permissão dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto. Entraremos em contato com você por e-mail para confirmar sua presença.
Estamos ansiosos para vê-lo em:
Centro Operacional de Ônibus Poincy na 15 rue de la Briqueterie, 77470 Poincy
- Acesso pela linha DRT
- Estacionamento para visitantes que desejam vir de carro
Para saber mais sobre as notícias da sua região, acesse nossa conta X (anteriormente Twitter) @MeauxOurcq_IDFM