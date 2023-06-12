Notícias semelhantes

Encontre as últimas notícias em suas linhas na região de Cœur d'Essonne na sua página local de notícias no site da Île-de-France Mobilités
A partir de 1º de agosto, seus contatos mudam, mas suas linhas permanecem!
Encontre todas as notícias, rotas e horários das suas linhas no site iledefrance-mobilites.fr
E na conta do território no Twitter @CoeurEs_IDFM (@CEAT_Transdev, até 31 de julho de 2023)
As linhas em questão são:
- Todas as antigas linhas CEAT da Transdev
- Todas as antigas linhas da Transdev Génovébus
- Todas as linhas anteriores de Daniel Meyer da Keolis, exceto DM4, DM7S e DM22
- Linha 91-04, anteriormente Albatrans
- O Noctilien N131, anteriormente Transilien
Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas.
Aqui explicamos tudo > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus
Lista de municípios atendidos: Arpajon, Avrainville, Ballainvilliers, Bondoufle, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Epinay-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Grigny, Guibeville, Leuville-sur-Orge, Linas, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, La Norville, Massy, Montlhéry, Ollainville, Le Plessis-Pâté, Palaiseau, Saint-Chéron, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Vert-le-Grand, Viry-Châtillon.