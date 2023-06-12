Notícias semelhantes

Bem-vindo à região de Coeur d'Essonne!

Encontre nesta página todas as informações sobre suas linhas de ônibus no território de Coeur d'Essonne

Encontre as últimas notícias em suas linhas na região de Cœur d'Essonne na sua página local de notícias no site da Île-de-France Mobilités

A partir de 1º de agosto, seus contatos mudam, mas suas linhas permanecem!

Encontre todas as notícias, rotas e horários das suas linhas no site iledefrance-mobilites.fr

E na conta do território no Twitter @CoeurEs_IDFM (@CEAT_Transdev, até 31 de julho de 2023)

As linhas em questão são:

  • Todas as antigas linhas CEAT da Transdev
  • Todas as antigas linhas da Transdev Génovébus
  • Todas as linhas anteriores de Daniel Meyer da Keolis, exceto DM4, DM7S e DM22
  • Linha 91-04, anteriormente Albatrans
  • O Noctilien N131, anteriormente Transilien

Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas.

Aqui explicamos tudo > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus

Lista de municípios atendidos: Arpajon, Avrainville, Ballainvilliers, Bondoufle, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Epinay-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Grigny, Guibeville, Leuville-sur-Orge, Linas, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, La Norville, Massy, Montlhéry, Ollainville, Le Plessis-Pâté, Palaiseau, Saint-Chéron, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Vert-le-Grand, Viry-Châtillon.

