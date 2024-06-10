Notícias semelhantes

Um novo sistema de numeração no vale Loing - Nemours

Por que o número da sua linha de ônibus está mudando?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, e o sistema atual de numeração faz com que muitas linhas tenham o mesmo número.

As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, então muitas vezes é difícil encontrar a linha que você tem interesse. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!

Como você se orienta para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico.

No território do Loing Valley - Nemours, todas as suas linhas agora são renomeadas a partir do indicativo "35", ao qual é adicionado um número consistente com o nome antigo da linha (na medida do possível!)

(Exemplo: a linha 1 torna-se a linha 3501 e a linha 3 passa a ser a linha 3503).

O que essa nova edição vai trazer para você?

Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, poderá acessar diretamente as informações que lhe dizem respeito.