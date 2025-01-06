Notícias semelhantes

Um novo sistema de numeração na região de Vexin
Por que o número da sua linha de ônibus está mudando?
A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, e o sistema atual de numeração faz com que muitas linhas tenham o mesmo número. A Île-de-France Mobilités quer melhorar a legibilidade da rede regional de ônibus, trabalhando na numeração das linhas de ônibus para que cada uma tenha um número único.
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico.
Como você se orienta para lidar com as novas questões?
Na área de Vexin, todas as suas linhas agora são renomeadas a partir do código de área "11" (exemplo: a linha 95-05 vira a linha 1101).
Em toda a região de Île-de-France, as linhas expressas receberão um código para seu departamento seguido de seu próprio dígito (exemplo: a linha expressa 95-04 passa a ser a linha 9504). Essas mudanças entrarão em vigor a partir de 5 de janeiro de 2026. Apenas os vagões noturnos e o Transporte Responsivo à Demanda (TàD) permanecem inalterados.
O que essa nova edição vai trazer para você?
Você vai conseguir encontrar sua linha com mais facilidade, porque será a única em Île-de-France a ter esse número!
Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, poderá acessar diretamente as informações que lhe dizem respeito.
Algo novo nas suas linhas Vexin
Novos serviços, rotas simplificadas...
- Uma nova linha direta 1104 entre Mantes-la-Jolie e Magny-en-Vexin, e o serviço para o Lycée Condorcet (Limay).
- Duas novas linhas Express:
- 9513 : Ligação direta entre Argenteuil e a Prefectura de Cergy com serviço aos principais centros de emprego e estudos de Cergy e Argenteuil.
- 9514 : Ligação direta entre a estação Cergy Préfecture e o centro da cidade de Chars, oferecendo uma conexão rápida com o trem J na estação de Chars.