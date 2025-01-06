Notícias semelhantes

Por que o número da sua linha de ônibus está mudando?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, e o sistema atual de numeração faz com que muitas linhas tenham o mesmo número. A Île-de-France Mobilités quer melhorar a legibilidade da rede regional de ônibus, trabalhando na numeração das linhas de ônibus para que cada uma tenha um número único.

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico.

Como você se orienta para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico.

Na área de Vexin, todas as suas linhas agora são renomeadas a partir do código de área "11" (exemplo: a linha 95-05 vira a linha 1101).

Em toda a região de Île-de-France, as linhas expressas receberão um código para seu departamento seguido de seu próprio dígito (exemplo: a linha expressa 95-04 passa a ser a linha 9504). Essas mudanças entrarão em vigor a partir de 5 de janeiro de 2026. Apenas os vagões noturnos e o Transporte Responsivo à Demanda (TàD) permanecem inalterados.

O que essa nova edição vai trazer para você?

Você vai conseguir encontrar sua linha com mais facilidade, porque será a única em Île-de-France a ter esse número!

Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, poderá acessar diretamente as informações que lhe dizem respeito.