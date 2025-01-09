Notícias semelhantes

Com a aproximação das celebrações de fim de ano, a Île-de-France Mobilités está mais uma vez organizando uma coleção de brinquedos a bordo do ônibus de Natal no território do Pays Briard!

Um ônibus decorado com cores festivas passa por várias cidades para coletar brinquedos para as crianças de várias associações (Secours Catholique-Caritas France, APF France handicap e Les Restos du Coeur). Essa ação de solidariedade, organizada com o apoio de associações locais e parceiros comprometidos, convoca a generosidade dos habitantes para oferecer um Natal mágico a cada criança.



Apenas brinquedos em bom estado e em funcionamento serão aceitos e, por razões de higiene, brinquedos de pelúcia não serão aceitos.

Como forma de agradecimento, lanches e pequenos presentes serão dados pelo próprio Papai Noel!!

Participe deste projeto itinerante de solidariedade em benefício das crianças!

Veja abaixo as datas do ônibus de Natal de 2025 em cada município, bem como os locais e horários de presença:

Villecresnes → 26 de novembro e 6 de dezembro (15h às 19h) – Place du Haut Marché



Servon → 25 de novembro e 3 de dezembro (15h às 19h) – Roger Coudert Room



Varennes-Jarcy → 29 e 30 de novembro (15h às 19h) - estacionamento da escola



Brie-Comte-Robert → 27 de novembro e 4 de dezembro (15h às 19h) - Estacionamento Hyper U