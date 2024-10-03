Notícias semelhantes

Com a aproximação das celebrações de fim de ano, a rede de ônibus Île-de-France Mobilités, no território de Cœur d'Essonne, está de volta para sua 7ª edição da coleção de brinquedos a bordo do ônibus de Natal.

Um ônibus decorado com cores festivas atravessa várias cidades para coletar brinquedos para crianças de renda modesta. Essa ação de solidariedade, organizada com o apoio de associações locais e parceiros comprometidos, convoca a generosidade dos habitantes para oferecer um Natal mágico a cada criança.

Apenas brinquedos em bom estado e em funcionamento serão aceitos e, por razões de higiene, brinquedos de pelúcia não serão aceitos.

Participe deste projeto itinerante de solidariedade em benefício das crianças!

Veja abaixo as datas do ônibus de Natal de 2024 em cada município, bem como os locais e horários de presença:

Saint-Michel-sur-Orge:

Sábado, 30 de novembro, das 14h às 18h – mercado de Natal Place de la Mairie

O Norville:

Quarta-feira, 27 de novembro, das 10h às 13h – estacionamento Bassin Nautique

Sainte-Geneviève-des-Bois:

Sábado, 23 de novembro, das 14h às 18h - estacionamento Carrefour

Sexta-feira, 6 de dezembro, das 18h às 22h – mercado de Natal

Brétigny-sur-Orge:

Sábado, 7 de dezembro, das 14h às 18h – estacionamento de Auchan C.cial Maison Neuve

Quarta-feira, 11 de dezembro, das 14h às 18h – mercado de Natal

Morsang-sur-Orge:

Sábado, 14 de dezembro, das 9h às 17h – Estacionamento Intermarché