Notícias semelhantes

Tente ganhar ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024: nos vemos em 20 de maio para aceitar o desafio
Na segunda-feira, 20 de maio, começará o primeiro Desafio de Validação para clientes viajantes com ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 a serem conquistados!
De 20 de maio a 9 de junho de 2024, tente alcançar a meta de 460.000 validações nas linhas de ônibus do seu território no Vale Montmorency (Lista de linhas no Vale Montmorency).
Para sua entrada, ao longo de 3 semanas em março, foram registradas 440.000 validações.
Como participar?
- De 20 de maio a 9 de junho: Coletivamente tentem alcançar a meta de 460.000 validações nas linhas que correm em seu território;
- De 10 a 16 de junho: Se o contador coletivo de validação for alcançado, inscrições individuais abrem para tentar conquistar vagas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024;
- 17 a 20 de junho: É hora do sorteio e do anúncio dos vencedores!
Quem pode participar?
Todos os passageiros com mais de 4 anos, morando ou trabalhando no território onde o desafio acontece e possuindo um ingresso válido durante o período do desafio poderão participar e tentar ser sorteados entre os 10 sortudos vencedores em seu território.