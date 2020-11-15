Notícias semelhantes

Ao comprar seu ingresso por SMS, envie uma mensagem TDV para 93100
- €2 + custo possível do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado (preço do ingresso debitado da sua conta de telefone)
- Válido por 1 hora sem transferência
- Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free
Agora você pode comprar uma passagem antes da viagem por SMS (apenas assinantes BOUYGUES, ORANGE, SFR e GRATUITOS).
É muito simples: envie TDV para 93100.
Você receberá seu bilhete desmaterializado por SMS.
1. Qual é o custo?
2 euros + custo possível do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado.
2. Qual a duração da multa?
1 hora sem transferências.
3. Quais são as condições?
Tenha um smartphone com Orange, SFR, Bouygues ou assinatura gratuita.
Boa viagem com nossas linhas.