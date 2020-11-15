Notícias semelhantes

Agora você pode comprar uma passagem antes da viagem por SMS (apenas assinantes BOUYGUES, ORANGE, SFR e GRATUITOS).

É muito simples: envie TDV para 93100.

Você receberá seu bilhete desmaterializado por SMS.

1. Qual é o custo?

2 euros + custo possível do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado.

2. Qual a duração da multa?

1 hora sem transferências.

3. Quais são as condições?

Tenha um smartphone com Orange, SFR, Bouygues ou assinatura gratuita.

Boa viagem com nossas linhas.