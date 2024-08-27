Notícias semelhantes

Conheça as notícias do seu retorno à escola e os impactos nas suas linhas durante os Jogos Paralímpicos de Paris 2024!

Publicado em

Leitura 2 min

Encontre todas as notícias do novo ano letivo,

Visual dos horários disponíveis para o retorno às aulas

Cronogramas de volta às aulas

A partir de 2 de setembro de 2024, suas filas serão transferidas para o horário de inverno!

Para consultá-los, é muito simples:

  • Faça login para https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus e digite seu número de linha
  • Verifique os horários no seu ponto diretamente pelo horário no poste (disponível a partir de 1º de setembro) ou escaneando o código QR diretamente na parada para obter o horário em tempo real
  • Vá até a prefeitura ou de ônibus para pegar seu panfleto (disponível a partir de 4 de setembro)

Ajustes de volta às aulas

Para conexões de ônibus/trem mais fáceis:

  • A Linha 6133 está melhor conectada ao horário C do RER na estação Bièvres
  • As linhas 6135 e 6136 foram realinhadas para o horário do RER na estação Jouy-en-Josas para permitir uma conexão melhor

Para um ano letivo mais tranquilo:

  • O horário da linha 6173 foi adaptado para as saídas do Lycée Sacré Coeur em Versalhes
  • A linha 6179 é direta entre a Cour de Buc e o Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King e não atende mais as paradas em Buc
  • A linha 6180 não para mais na parada Cour de Buc

Para melhorar a pontualidade do serviço Pont de Sèvres:

  • A linha 6142 opera com frequência de 15 minutos durante o horário de pico

Adaptações para o início do ano letivo

Devido aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que começam na quarta-feira, 28 de agosto, os horários de algumas linhas podem ser adaptados. Para descobrir se sua linha está afetada, você pode:

Observe que até 9 de setembro, o ponto de ônibus Soir na estação Versailles Chantiers foi transferido para as plataformas da rue Abbé Rousseaux nas linhas 6122 e 6124.

Dicas para viajar bem

  • Antecipe sua jornada consultando os horários com antecedência e as Informações de Trânsito sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Chegue à sua parada antes do horário indicado,
  • Quando o ônibus chegar, sinalize ao motorista para parar,
  • Tenha seu bilhete pronto antes de embarcar no ônibus (passe Navigo, passe fácil, cartão Imagin'R, se não tiver bilhete de moeda ou SMS),
  • Ao embarcar no ônibus, valide sua passagem para não estar em violação,
  • Suba a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança
  • Solicite sua parada apertando os botões do veículo
  • Desça em segurança no seu ponto.

Tenha um bom começo de ano letivo!

Notícias semelhantes