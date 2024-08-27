Notícias semelhantes

Cronogramas de volta às aulas

A partir de 2 de setembro de 2024, suas filas serão transferidas para o horário de inverno!

Para consultá-los, é muito simples:

Faça login para https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus e digite seu número de linha

Verifique os horários no seu ponto diretamente pelo horário no poste (disponível a partir de 1º de setembro) ou escaneando o código QR diretamente na parada para obter o horário em tempo real

Vá até a prefeitura ou de ônibus para pegar seu panfleto (disponível a partir de 4 de setembro)

Ajustes de volta às aulas

Para conexões de ônibus/trem mais fáceis:

A Linha 6133 está melhor conectada ao horário C do RER na estação Bièvres

As linhas 6135 e 6136 foram realinhadas para o horário do RER na estação Jouy-en-Josas para permitir uma conexão melhor

Para um ano letivo mais tranquilo:

O horário da linha 6173 foi adaptado para as saídas do Lycée Sacré Coeur em Versalhes

A linha 6179 é direta entre a Cour de Buc e o Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King e não atende mais as paradas em Buc

A linha 6180 não para mais na parada Cour de Buc

Para melhorar a pontualidade do serviço Pont de Sèvres:

A linha 6142 opera com frequência de 15 minutos durante o horário de pico

Adaptações para o início do ano letivo

Devido aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que começam na quarta-feira, 28 de agosto, os horários de algumas linhas podem ser adaptados. Para descobrir se sua linha está afetada, você pode:

Assine os alertas da sua linha acessando https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus , selecionando o número da sua linha e clicando no sino "Assine os alertas"

escaneie o código QR disponível em cada horário na parada

Assine a conta X: @VelizyVal_IDFM: https://x.com/VelizyVal_IDFM

Observe que até 9 de setembro, o ponto de ônibus Soir na estação Versailles Chantiers foi transferido para as plataformas da rue Abbé Rousseaux nas linhas 6122 e 6124.

Dicas para viajar bem

Antecipe sua jornada consultando os horários com antecedência e as Informações de Trânsito sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/

Chegue à sua parada antes do horário indicado,

Quando o ônibus chegar, sinalize ao motorista para parar,

Tenha seu bilhete pronto antes de embarcar no ônibus (passe Navigo, passe fácil, cartão Imagin'R, se não tiver bilhete de moeda ou SMS),

Ao embarcar no ônibus, valide sua passagem para não estar em violação,

Suba a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança

Solicite sua parada apertando os botões do veículo

Desça em segurança no seu ponto.

Tenha um bom começo de ano letivo!