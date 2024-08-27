Notícias semelhantes

Cronogramas de volta às aulas
A partir de 2 de setembro de 2024, suas filas serão transferidas para o horário de inverno!
Para consultá-los, é muito simples:
- Faça login para https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus e digite seu número de linha
- Verifique os horários no seu ponto diretamente pelo horário no poste (disponível a partir de 1º de setembro) ou escaneando o código QR diretamente na parada para obter o horário em tempo real
- Vá até a prefeitura ou de ônibus para pegar seu panfleto (disponível a partir de 4 de setembro)
Ajustes de volta às aulas
Para conexões de ônibus/trem mais fáceis:
- A Linha 6133 está melhor conectada ao horário C do RER na estação Bièvres
- As linhas 6135 e 6136 foram realinhadas para o horário do RER na estação Jouy-en-Josas para permitir uma conexão melhor
Para um ano letivo mais tranquilo:
- O horário da linha 6173 foi adaptado para as saídas do Lycée Sacré Coeur em Versalhes
- A linha 6179 é direta entre a Cour de Buc e o Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King e não atende mais as paradas em Buc
- A linha 6180 não para mais na parada Cour de Buc
Para melhorar a pontualidade do serviço Pont de Sèvres:
- A linha 6142 opera com frequência de 15 minutos durante o horário de pico
Adaptações para o início do ano letivo
Devido aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que começam na quarta-feira, 28 de agosto, os horários de algumas linhas podem ser adaptados. Para descobrir se sua linha está afetada, você pode:
- Assine os alertas da sua linha acessando https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus , selecionando o número da sua linha e clicando no sino "Assine os alertas"
- escaneie o código QR disponível em cada horário na parada
- Assine a conta X: @VelizyVal_IDFM: https://x.com/VelizyVal_IDFM
Observe que até 9 de setembro, o ponto de ônibus Soir na estação Versailles Chantiers foi transferido para as plataformas da rue Abbé Rousseaux nas linhas 6122 e 6124.
Dicas para viajar bem
- Antecipe sua jornada consultando os horários com antecedência e as Informações de Trânsito sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Chegue à sua parada antes do horário indicado,
- Quando o ônibus chegar, sinalize ao motorista para parar,
- Tenha seu bilhete pronto antes de embarcar no ônibus (passe Navigo, passe fácil, cartão Imagin'R, se não tiver bilhete de moeda ou SMS),
- Ao embarcar no ônibus, valide sua passagem para não estar em violação,
- Suba a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança
- Solicite sua parada apertando os botões do veículo
- Desça em segurança no seu ponto.
Tenha um bom começo de ano letivo!