Notícias semelhantes

A partir de 31 de julho de 2023, a linha 40 do TàD é substituída pelo TàD Ourcq Ouest e pelo TàD Ourcq Est : eles melhoram suas viagens durante o horário de pico e aos sábados, além das linhas regulares.
O TàD oferece um serviço simples e flexível para todos mediante reserva prévia.
O TàD Ourcq Ouest atende os seguintes municípios:
- Douy-la-Ramée
- Puisieux
- Manobra Vincy
- Le Plessis-Placy
- May-en-Multien
- Lizy-sur-Ourcq
O TàD Ourcq Est atende os seguintes municípios:
- Coulombs-en-Valois,
- Germigny-sous-Coulombs,
- Vendrest,
- Dhuisy,
- Cocherel,
- Ocquerre,
- Tancrou,
- Jaignes
- Lizy-sur-Ourcq.
Ele substitui sua antiga linha 61 bis.
Durante a semana, o serviço se adapta às suas necessidades de acordo com o horário do dia.
- Pela manhã e à noite, o DRT permite conectar com o trem P com chegadas e partidas garantidas.
- Das 9h às 15h30, o serviço evolui para permitir que você se movimente livremente.
Aos sábados, seu T&D vai das 9h às 16h.
Seu serviço de transporte sob demanda atende todas as estações da rede de ônibus em seus municípios, de acordo com sua zona na direção de 4 pontos de interesse:
- Colégio Camille Saint-Saëns
- Prefeitura de Lizy-sur-Ourcq
- Estação de trem Lizy-sur-Ourcq
- A Pirâmide
Descubra seus novos T&Ds abaixo:
Consulte o cronograma em vigor a partir de 31 de julho de 2023