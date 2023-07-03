Notícias semelhantes

Os novos DRTs do Pays de l'Ourcq estão chegando diariamente para aumentar a mobilidade!

A partir de 31 de julho de 2023, a linha 40 do TàD é substituída pelo TàD Ourcq Ouest e pelo TàD Ourcq Est : eles melhoram suas viagens durante o horário de pico e aos sábados, além das linhas regulares.

O TàD oferece um serviço simples e flexível para todos mediante reserva prévia.

O TàD Ourcq Ouest atende os seguintes municípios:

  • Douy-la-Ramée
  • Puisieux
  • Manobra Vincy
  • Le Plessis-Placy
  • May-en-Multien
  • Lizy-sur-Ourcq

O TàD Ourcq Est atende os seguintes municípios:

  • Coulombs-en-Valois,
  • Germigny-sous-Coulombs,
  • Vendrest,
  • Dhuisy,
  • Cocherel,
  • Ocquerre,
  • Tancrou,
  • Jaignes
  • Lizy-sur-Ourcq.

Ele substitui sua antiga linha 61 bis.

Durante a semana, o serviço se adapta às suas necessidades de acordo com o horário do dia.

  • Pela manhã e à noite, o DRT permite conectar com o trem P com chegadas e partidas garantidas.
  • Das 9h às 15h30, o serviço evolui para permitir que você se movimente livremente.

Aos sábados, seu T&D vai das 9h às 16h.

Seu serviço de transporte sob demanda atende todas as estações da rede de ônibus em seus municípios, de acordo com sua zona na direção de 4 pontos de interesse:

  • Colégio Camille Saint-Saëns
  • Prefeitura de Lizy-sur-Ourcq
  • Estação de trem Lizy-sur-Ourcq
  • A Pirâmide

Descubra seus novos T&Ds abaixo:

Consulte o cronograma em vigor a partir de 31 de julho de 2023

Os cronogramas do TtoD são Ourcq Oeste e Leste

