Notícias semelhantes

A partir de 31 de julho de 2023, a linha 40 do TàD é substituída pelo TàD Ourcq Ouest e pelo TàD Ourcq Est : eles melhoram suas viagens durante o horário de pico e aos sábados, além das linhas regulares.

O TàD oferece um serviço simples e flexível para todos mediante reserva prévia.

O TàD Ourcq Ouest atende os seguintes municípios:

Douy-la-Ramée

Puisieux

Manobra Vincy

Le Plessis-Placy

May-en-Multien

Lizy-sur-Ourcq

O TàD Ourcq Est atende os seguintes municípios:

Coulombs-en-Valois,

Germigny-sous-Coulombs,

Vendrest,

Dhuisy,

Cocherel,

Ocquerre,

Tancrou,

Jaignes

Lizy-sur-Ourcq.

Ele substitui sua antiga linha 61 bis.

Durante a semana, o serviço se adapta às suas necessidades de acordo com o horário do dia.

Pela manhã e à noite, o DRT permite conectar com o trem P com chegadas e partidas garantidas.

Das 9h às 15h30, o serviço evolui para permitir que você se movimente livremente.

Aos sábados, seu T&D vai das 9h às 16h.

Seu serviço de transporte sob demanda atende todas as estações da rede de ônibus em seus municípios, de acordo com sua zona na direção de 4 pontos de interesse: