Seu horário de volta às aulas está disponível!

Publicado em

Leitura 1 min

Encontre suas horas de volta às aulas, de 02 de setembro de 2024 a 06 de julho de 2025.

Visual dos horários disponíveis para o retorno às aulas

Os novos horários para suas linhas podem ser consultados no portal Île-de-France Mobilités aqui.

Você também pode acompanhar nossas notícias no X: @VYVS_IDFM

Até logo no seu território!

Notícias semelhantes