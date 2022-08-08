Notícias semelhantes

Seus hábitos mudam na linha 18

A partir de 29 de agosto de 2022, a linha 18S está mudando sua rota e horário. A linha 18 dá lugar às linhas 6, 9, 10 e ao Expresso 1.

Calendário 2022-2023

As paradas da linha 18 serão ocupadas pelas linhas 6, 9, 10 e Expresso 1, conforme descrito abaixo:

  • Estação Marly-le-Roi - Bèque: Transferências nas linhas expressas 1, 9, 10 e 6
  • St Fiacre: Linhas expressas 1, 10 ou 9
  • Glaxo Rougemonts: Linha expressa 1
  • Champs das Planícies: Linhas expressas 1, 10 ou 6
  • Bois Joly: Linha Expressa 1
  • Corbellerie: Linha Expressa 1
  • Route de Versailles: Linha expressa 1

Sua linha para 18 anos está mudando com novos horários e uma nova rota.

Horário linha 18S
Os novos horários da linha 18S a partir de 29/08/2022

Encontre todas as informações sobre seus panfletos disponíveis no seu escritório de vendas ou entrando em contato conosco:

No Twitter: @StGermain_IDFM

Por telefone: 01 30 15 55 08

No escritório de vendas: Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Até logo em nossas linhas!

