Notícias semelhantes

As paradas da linha 18 serão ocupadas pelas linhas 6, 9, 10 e Expresso 1, conforme descrito abaixo:
- Estação Marly-le-Roi - Bèque: Transferências nas linhas expressas 1, 9, 10 e 6
- St Fiacre: Linhas expressas 1, 10 ou 9
- Glaxo Rougemonts: Linha expressa 1
- Champs das Planícies: Linhas expressas 1, 10 ou 6
- Bois Joly: Linha Expressa 1
- Corbellerie: Linha Expressa 1
- Route de Versailles: Linha expressa 1
Sua linha para 18 anos está mudando com novos horários e uma nova rota.
Encontre todas as informações sobre seus panfletos disponíveis no seu escritório de vendas ou entrando em contato conosco:
No Twitter: @StGermain_IDFM
Por telefone: 01 30 15 55 08
No escritório de vendas: Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Até logo em nossas linhas!