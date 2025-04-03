Notícias semelhantes

A partir de 28 de abril de 2025, os usuários da linha de ônibus 2228 poderão se beneficiar de uma nova parada estratégica em "Les Pléiades", localizada em Serris. Essa mudança tem como objetivo facilitar conexões e melhorar a mobilidade na região.

A partir de agora, cada passagem da linha 2228 incluirá essa parada, permitindo assim uma conexão simplificada com as linhas 2231, 2234 e 2292. Graças a esse novo serviço, os passageiros poderão alcançar facilmente várias estações da rede da Île-de-France, incluindo:

Marne-la-Vallée Chessy (RER A)

Val d'Europe (RER A)

Bussy-Saint-Georges (RER A)

Tournan-en-Brie (RER E / Linha P)

Além disso, os passageiros da linha 2231 terão a oportunidade de chegar à Village Nature, fortalecendo as conexões com esse destino de interesse.

Além de seu papel como centro de transferência, a parada "Les Pléiades" também está localizada próxima a uma área comercial, um parque empresarial e residências de hotel, oferecendo assim fácil acesso a muitos serviços.

Esse desenvolvimento faz parte do desejo de otimizar as viagens e oferecer aos passageiros uma melhor interconexão dentro da rede de transporte público Île-de-France Mobilités.