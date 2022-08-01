Notícias semelhantes

TàD Linha 78: Seu transporte sob demanda em Chambourcy e Aigremont

Seu TàD 78 irá buscá-lo e deixá-lo na parada mais próxima de você de segunda a sábado (excluindo feriados). Corridas às 8h10, 9h, 16h30 e 17h20 não estão sujeitas a reserva.

Cartaz da campanha de comunicação TàD Line 78
Áreas de serviço da TàD 78

A TàD 78 atende os municípios de Aigremont e Chambourcy por meio do André Derain College.

Mapa da linha 78 e TàD
Folheto TtoD Linha 78

Como funciona o Transporte Responsivo à Demanda?

Reserve sua viagem entre a paradas de partida e chegada, até 30 dias antes da viagem e até 1 hora antes da partida.

Você pode se inscrever e então reservar uma ou mais viagens, no horário de sua escolha, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, durante todo o ano (excluindo feriados):

·         no aplicativo móvel T&D Île-de-France Mobilités

·         na plataforma tad.idfmobilites.fr

·         por telefone, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, às 09.70.80.96.63.

Este serviço está aberto a todos e todos os bilhetes de transporte da Île-de-France (Navigo Pass, imagine R card, Navigo Easy pass carregado, etc.) são aceitos a bordo do TàD 78.

