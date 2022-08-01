Notícias semelhantes

Como funciona o Transporte Responsivo à Demanda?

Reserve sua viagem entre a paradas de partida e chegada, até 30 dias antes da viagem e até 1 hora antes da partida.

Você pode se inscrever e então reservar uma ou mais viagens, no horário de sua escolha, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, durante todo o ano (excluindo feriados):

· no aplicativo móvel T&D Île-de-France Mobilités

· na plataforma tad.idfmobilites.fr

· por telefone, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, às 09.70.80.96.63.

Este serviço está aberto a todos e todos os bilhetes de transporte da Île-de-France (Navigo Pass, imagine R card, Navigo Easy pass carregado, etc.) são aceitos a bordo do TàD 78.

