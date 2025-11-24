Notícias semelhantes

Um novo acesso ao aeroporto Paris - Charles de Gaulle em apenas 1 hora de Ermont - Eaubonne via Garges - estação Sarcelles
A chegada da linha expressa 9509 permitirá chegar ao aeroporto Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) em conexão com o RER B:
- Em apenas 1 hora de Ermont - estação Eaubonne - em conexão com o RER C e os trens H e J
- Em 23 minutos da estação de trem Garges Sarcelles - em conexão com o RER D e o bonde T5
A Linha 9509 operará todos os dias de segunda a sábado:
- De segunda a sexta-feira, das 5h30 às 22h30, com ônibus a cada 15 minutos das 6h às 9h e das 15h30 às 19h, e a cada 30 minutos no restante do dia
- Aos sábados, com ônibus a cada hora
Linhas expressas: ônibus modernos para viagens agradáveis
A frota da linha 9509 é composta inteiramente por veículos novos que funcionam com gás natural verde (NGV), acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Os ônibus são equipados com ar-condicionado e portas USB, permitindo que você viaje com conforto. Suas viagens com a linha 9509 serão marcadas não apenas pela velocidade característica das linhas expressas, mas também pela economia de tempo livre que elas proporcionam: viaje sem o estresse de dirigir e transforme um tempo de viagem em um momento de trabalho ou relaxamento!
Quatro ônibus expressos alinhados