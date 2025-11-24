Notícias semelhantes

Um novo acesso ao aeroporto Paris - Charles de Gaulle em apenas 1 hora de Ermont - Eaubonne via Garges - estação Sarcelles

A chegada da linha expressa 9509 permitirá chegar ao aeroporto Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) em conexão com o RER B:

Em apenas 1 hora de Ermont - estação Eaubonne - em conexão com o RER C e os trens H e J

Em 23 minutos da estação de trem Garges Sarcelles - em conexão com o RER D e o bonde T5

A Linha 9509 operará todos os dias de segunda a sábado: