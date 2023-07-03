Notícias semelhantes

Linha R: não há mais ônibus entre Meaux e Lizy-sur-Ourcq 7 dias por semana e mais tarde à noite!
Ilustração que mostra o diagrama da linha R
A partir de 31 de julho de 2023, a linha R substitui suas linhas 10, 47 e 63 por:
- Ônibus regulares a cada 10 a 20 minutos de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h e das 16h às 18h
- Mais cedo pela manhã e mais tarde à noite (das 4h55 às 20h na direção de Meaux e das 6h20 às 21h25 na direção de Lizy-sur-Ourcq)
- Um ônibus todo sábado e um ônibus a cada duas horas aos domingos
- Fazendo compras para atender o Lycée Gué em Tresmes nos horários de entrada e saída da escola, além da sua nova linha 10
Linha S: uma oferta ajustada entre May-en-Multien e Meaux
Ilustração que mostra o diagrama da linha S
Suas linhas 11 e 65 se fundem e se tornam a linha S.
- Dias de semana:
- Primeira partida de May-en-Multien em direção a Meaux às 5h50 e até as 15h25, com ônibus a cada 30 minutos das 5h50 às 8h00 e ônibus a cada hora até 13h
- Primeira partida de Meaux em direção a May-en-Multien às 9h45 e até as 19h50, com ônibus a cada hora até as 17h20, depois a cada 30 minutos até as 19h50.
- Sábado:
- + ônibus das 7h20 às 18h20.
- Primeira partida de May-en-Multien das 7h20 às 15h25 na direção de Meaux
- Primeira partida de Meaux das 9h45 às 18h20 na direção de May-en-Multien
O serviço escolar para o Lycée Gué em Tresmes (a partir da sua antiga linha 65) é fornecido pela sua nova linha 10.