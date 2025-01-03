A agência móvel em Grand Melun tem todos os ingredientes para ser uma grande!

Publicado em

Leitura 1 min

A agência móvel viaja para Greater Melun para simplificar sua mobilidade: apresentação de serviços, venda e recarga de passagens de transporte, além de aconselhamento personalizado. Aproveite a oportunidade para descobrir soluções adaptadas às suas necessidades!

As equipes do território de Grand Melun estarão presentes no território para oferecer os seguintes serviços:

  • Apresentação da oferta de transporte;
  • Promoção de serviços para viajantes;
  • Venda e recarga de bilhetes de transporte, assinaturas e Navigo Pass.

Aproveite as informações disponíveis em autoatendimento ou de nossos consultores de mobilidade, que oferecerão soluções de transporte personalizadas adaptadas às suas necessidades.

Aqui estão as datas e locais onde você pode encontrar a agência móvel:

  • Villaroche, 28 de janeiro, das 11h às 13h. - Colíssimo
  • La Rochette, 3 de fevereiro e 3 de março das 9h às 12h30 - Le Rocheton
  • Melun, 4 de fevereiro e 4 de março, das 9h às 12h30 - Place Praslin
  • Melun, 6 de fevereiro e 6 de março, das 9h às 12h30 - Centre Hospitalier
  • Dammarie-les-Lys, 5 de fevereiro e 5 de março das 9h às 12h30 - Espace Albert Schweitzer
  • Dammarie-les-Lys, 27 de fevereiro e 27 de março das 9h às 12h30 - Chamlys
  • Le Mée-sur-Seine, 26 de fevereiro e 26 de março das 9h30 às 12h30 - Praça da estação Melun

Notícias semelhantes