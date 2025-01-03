Notícias semelhantes

As equipes do território de Grand Melun estarão presentes no território para oferecer os seguintes serviços:
- Apresentação da oferta de transporte;
- Promoção de serviços para viajantes;
- Venda e recarga de bilhetes de transporte, assinaturas e Navigo Pass.
Aproveite as informações disponíveis em autoatendimento ou de nossos consultores de mobilidade, que oferecerão soluções de transporte personalizadas adaptadas às suas necessidades.
Aqui estão as datas e locais onde você pode encontrar a agência móvel:
- Villaroche, 28 de janeiro, das 11h às 13h. - Colíssimo
- La Rochette, 3 de fevereiro e 3 de março das 9h às 12h30 - Le Rocheton
- Melun, 4 de fevereiro e 4 de março, das 9h às 12h30 - Place Praslin
- Melun, 6 de fevereiro e 6 de março, das 9h às 12h30 - Centre Hospitalier
- Dammarie-les-Lys, 5 de fevereiro e 5 de março das 9h às 12h30 - Espace Albert Schweitzer
- Dammarie-les-Lys, 27 de fevereiro e 27 de março das 9h às 12h30 - Chamlys
- Le Mée-sur-Seine, 26 de fevereiro e 26 de março das 9h30 às 12h30 - Praça da estação Melun