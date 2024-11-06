Notícias semelhantes

Com a aproximação das comemorações de fim de ano, a rede de ônibus Île-de-France Mobilités, na região de Grand Melun, está organizando sua primeira coleção de brinquedos a bordo do ônibus de Natal.

Um ônibus decorado com cores festivas atravessa várias cidades para coletar brinquedos para crianças de renda modesta. Essa ação de solidariedade, organizada com o apoio de associações locais e parceiros comprometidos, convoca a generosidade dos habitantes para oferecer um Natal mágico a cada criança.

Apenas brinquedos em bom estado e em funcionamento serão aceitos e, por razões de higiene, brinquedos de pelúcia não serão aceitos.

Participe deste projeto itinerante de solidariedade em benefício das crianças!

Veja abaixo as datas do ônibus de Natal de 2024 em cada município, bem como os locais e horários de presença:

Melun

Estação Rodoviária Mail Gaillardon

Quarta-feira, 20 de novembro, das 10h às 13h.

Sábado, 23 de novembro, das 10h às 13h.

Place des 3 Horloges

Quinta-feira, 21 de novembro, das 10h às 13h.

Sexta-feira, 29 de novembro, das 10h às 13h.

Dammarie les Lys

Chamlys pare

Terça-feira, 19 de novembro, das 10h às 13h.

Quinta-feira, 28 de novembro, das 10h às 13h.

Le Mée sur Seine:

Gare du Mée sur Seine

Sexta-feira, 22 de novembro, das 10h às 13h.

Quarta-feira, 27 de novembro, das 10h às 13h.