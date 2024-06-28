Notícias semelhantes

Algumas linhas na região de Saint Germain Boucles de Seine são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:
- A passagem da Chama Olímpica na terça-feira, 23 de julho de 2024
- A corrida de ciclismo no sábado, 3 de agosto de 2024
- A Maratona Olímpica no sábado, 10 de agosto de 2024, e no domingo, 11 de agosto de 2024
A linha EX01 é desviada entre as paradas do Château de Versailles e da Gare de Versailles Chantiers.
De 22 de julho de 2024 a 09 de setembro de 2024
Terminal na parada "Europe" localizada na 16 avenue de Saint-Cloud, em Versalhes, em vez da Gare de Versailles Chantiers.
Passagem da chama terça-feira, 23 de julho de 2024
- Linha R1: Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linhas R2N-R2S : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linhas R3N-R3S: Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha R4 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha R5: Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 10 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 15 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 8 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha EX01 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
Evento Masculino de Ciclismo - Sábado, 3 de agosto de 2024
- Linha R1: Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha R2N : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha R2S : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linhas R3N-R3S-R5 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha R4 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 10 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 15 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha EX01 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 21 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
Maratona Olímpica - sábado, 10 de agosto de 2024 e domingo, 11 de agosto de 2024
- Linha EXP01 : Encontre os detalhes dessas mudanças.
Impactos ao redor do território de Saint Germain Boucles de Seine
Encontre detalhes das seguintes linhas em artigos similares: