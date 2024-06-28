Notícias semelhantes

Neste verão, os horários das suas linhas Saint-Germain Boucles de Seine estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Suas linhas serão impactadas pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Nós explicamos tudo para você.

Algumas linhas na região de Saint Germain Boucles de Seine são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:

  • A passagem da Chama Olímpica na terça-feira, 23 de julho de 2024
  • A corrida de ciclismo no sábado, 3 de agosto de 2024
  • A Maratona Olímpica no sábado, 10 de agosto de 2024, e no domingo, 11 de agosto de 2024

A linha EX01 é desviada entre as paradas do Château de Versailles e da Gare de Versailles Chantiers.

De 22 de julho de 2024 a 09 de setembro de 2024

Terminal na parada "Europe" localizada na 16 avenue de Saint-Cloud, em Versalhes, em vez da Gare de Versailles Chantiers.

Encontre os detalhes dessas mudanças.

Passagem da chama terça-feira, 23 de julho de 2024

Evento Masculino de Ciclismo - Sábado, 3 de agosto de 2024

Maratona Olímpica - sábado, 10 de agosto de 2024 e domingo, 11 de agosto de 2024

Impactos ao redor do território de Saint Germain Boucles de Seine

