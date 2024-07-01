Notícias semelhantes

Passagem da Chama Olímpica em 22 de julho

Suas linhas serão impactadas pela passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024. Nós explicamos tudo para você!

Algumas linhas no território do Val d'Yerres do Val de Seine são impactadas pela passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024, incluindo:

  • A cidade de Draveil das 13h às 17h.
  • O município de Vigneux-sur-Seine de 13h às 17h.
  • O município de Evry-Courcouronnes das 16h às 20h.

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

Linhas no setor de Draveil & Vigneux-sur-Seine:

Em 22 de julho de 2024, entre 13h e 17h:

  • Linhas 12, 13, 14, 16, 17, 18, BM, E, F, Intervalos, LP1, RD, 191.100: As linhas foram canceladas durante a passagem da Chama Olímpica e nas horas finais das áreas seguras
  • Linha 91.09: Desvio durante a passagem da Chama Olímpica e nas horas finais das áreas seguras.
    As paradas removidas são: Prairie de l'Oly, Patte d'Oie, Toit et Joie, Salvador Allende & Danton. Parada de adiamento no Hôpital Dupuytren.
Linha de desvio 91.09

Baixe a folha de interrupção

 -  122.6 KB

Linhas no setor de Montgeron:

Em 22 de julho de 2024, entre 13h e 17h:

  • Linha A: A linha foi desviada durante a passagem da Chama Olímpica e nas horas finais das áreas seguras. As seguintes paradas estão canceladas: Réveil Matin, Galliéni, Piscine, Cimetière, Eglise. Nenhum adiamento para.
  • Linha P: A linha foi desviada durante a passagem da Chama Olímpica e nas horas finais das áreas seguras. As seguintes paradas foram removidas: Church, Lyceum, Croix au coq, Avenue de Sénart. Adiamento para: Marguerite, Dumay Delille.
Desvio da Linha A

Baixe a folha de interrupção

 -  113.0 KB
Linha de desvio P

Baixe a folha de interrupção

 -  196.7 KB

Linhas no setor Evry-Courcouronnes:

Em 22 de julho de 2024, entre 16h e 20h:

  • Linhas 91.01 & 91.09: Cabos desviados durante a passagem da Chama Olímpica e nas últimas horas das áreas seguras. A parada Gare d'Évry-Courcouronnes não será atendida. Terminus na parada do Institut Biologie.
Desvio 91.01 & 91.09

Baixe a folha de interrupção

 -  216.7 KB

