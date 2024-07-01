Notícias semelhantes

Algumas linhas no território do Val d'Yerres do Val de Seine são impactadas pela passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024, incluindo:

A cidade de Draveil das 13h às 17h.

O município de Vigneux-sur-Seine de 13h às 17h.

O município de Evry-Courcouronnes das 16h às 20h.

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo: