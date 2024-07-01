Notícias semelhantes

Algumas linhas no território do Val d'Yerres do Val de Seine são impactadas pela passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024, incluindo:
- A cidade de Draveil das 13h às 17h.
- O município de Vigneux-sur-Seine de 13h às 17h.
- O município de Evry-Courcouronnes das 16h às 20h.
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
Linhas no setor de Draveil & Vigneux-sur-Seine:
Em 22 de julho de 2024, entre 13h e 17h:
- Linhas 12, 13, 14, 16, 17, 18, BM, E, F, Intervalos, LP1, RD, 191.100: As linhas foram canceladas durante a passagem da Chama Olímpica e nas horas finais das áreas seguras
- Linha 91.09: Desvio durante a passagem da Chama Olímpica e nas horas finais das áreas seguras.
As paradas removidas são: Prairie de l'Oly, Patte d'Oie, Toit et Joie, Salvador Allende & Danton. Parada de adiamento no Hôpital Dupuytren.
Linhas no setor de Montgeron:
Em 22 de julho de 2024, entre 13h e 17h:
- Linha A: A linha foi desviada durante a passagem da Chama Olímpica e nas horas finais das áreas seguras. As seguintes paradas estão canceladas: Réveil Matin, Galliéni, Piscine, Cimetière, Eglise. Nenhum adiamento para.
- Linha P: A linha foi desviada durante a passagem da Chama Olímpica e nas horas finais das áreas seguras. As seguintes paradas foram removidas: Church, Lyceum, Croix au coq, Avenue de Sénart. Adiamento para: Marguerite, Dumay Delille.
Linhas no setor Evry-Courcouronnes:
Em 22 de julho de 2024, entre 16h e 20h:
- Linhas 91.01 & 91.09: Cabos desviados durante a passagem da Chama Olímpica e nas últimas horas das áreas seguras. A parada Gare d'Évry-Courcouronnes não será atendida. Terminus na parada do Institut Biologie.