Neste verão, os horários das suas linhas de Cœur d'Essonne estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Publicado em

Leitura 2 min

Por ocasião dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, algumas linhas de ônibus serão modificadas. Nós explicamos tudo para você.

Algumas linhas na região de Cœur Essonne são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:

  • A montagem e desmontagem de locais de competição efêmeros no centro de Paris
  • A passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024
  • A corrida de ciclismo nos dias 3 e 4 de agosto de 2024

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

Impactos na rede em Île-de-France

Para mais informações

Encontre todas as informações práticas para suas viagens durante o período.

Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto

Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.

As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.

Instale o aplicativo Île-de-France Mobilités

Notícias semelhantes