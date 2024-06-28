Notícias semelhantes

Algumas linhas na região de Cœur Essonne são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:
- A montagem e desmontagem de locais de competição efêmeros no centro de Paris
- A passagem da Chama Olímpica em 22 de julho de 2024
- A corrida de ciclismo nos dias 3 e 4 de agosto de 2024
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
- Linha N123 : rota modificada de 8 a 30 de julho de 2024, inclusive. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha N131 : rota modificada de 8 a 30 de julho de 2024, inclusive. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Rota 9104 : rota modificada em 22 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 107 : rota modificada em 22 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha 109 : rota modificada em 3 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha M151 : rota modificada de 3 a 4 de agosto de 2024, inclusive. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linha M153 : rota modificada em 22 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças.
Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto
Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.
As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.