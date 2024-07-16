Notícias semelhantes

Algumas linhas na região de Vélizy Vallées são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:
- A passagem da Chama Olímpica em 23 e 24 de julho de 2024 em Yvelines e Hauts-de-Seine.
- A corrida de ciclismo de estrada (masculino e feminino) nos dias 3 e 4 de agosto de 2024.
- A Maratona (Homens, Mulheres e para todos) nos dias 10 e 11 de agosto de 2024.
Você encontrará os detalhes das interrupções abaixo:
- Rota 6123 : rota modificada em 23 de julho, 3 de agosto, 4 de agosto, 10 de agosto e 11 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Rota 6124: rota modificada em 23 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui.
- Rota 6132: rota modificada em 3, 4 de agosto, 10 e 11 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui.
- Rota 6134: rota modificada em 3, 4 de agosto, 10 de agosto e 11 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui.
- Rota 6145: rota modificada em 24 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui.
- Rota 6160: rota modificada de 22 de julho a 18 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui.
- Rota 6161: rota modificada em 23 de julho, 3 de agosto e 10 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui.
- Linha 6162: rota modificada em 23 de julho, 3 de agosto, 10 de agosto e 11 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui.
- Rota 6164: rota modificada de 22 de julho a 18 de agosto de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui.
- Linha TàD 6131: rota modificada de 22 de julho a 9 de setembro. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui.
- Ônibus Noturno dos Chantiaux de Versalhes : Rota modificada em 3 de agosto. Encontre os detalhes dessas mudanças aqui.
