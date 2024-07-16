Notícias semelhantes

Algumas linhas na região de Vélizy Vallées são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:

A passagem da Chama Olímpica em 23 e 24 de julho de 2024 em Yvelines e Hauts-de-Seine.

A corrida de ciclismo de estrada (masculino e feminino) nos dias 3 e 4 de agosto de 2024.

A Maratona (Homens, Mulheres e para todos) nos dias 10 e 11 de agosto de 2024.

Você encontrará os detalhes das interrupções abaixo: