Notícias semelhantes

Neste verão, os horários das suas linhas de Vélizy Vallées estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Algumas linhas de ônibus serão modificadas para os Jogos Olímpicos de 2024. Contamos tudo aqui.

Algumas linhas na região de Vélizy Vallées são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pelo:

  • A passagem da Chama Olímpica em 23 e 24 de julho de 2024 em Yvelines e Hauts-de-Seine.
  • A corrida de ciclismo de estrada (masculino e feminino) nos dias 3 e 4 de agosto de 2024.
  • A Maratona (Homens, Mulheres e para todos) nos dias 10 e 11 de agosto de 2024.

Você encontrará os detalhes das interrupções abaixo:

Impactos ao redor do território de Velizy Vallées

Para mais informações

Encontre todas as informações práticas para suas viagens durante o período.

