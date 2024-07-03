Notícias semelhantes

Neste verão, excepcionalmente, os horários de certas linhas no território do Vexin são adaptados:
- Linhas 95-05 e 95-08 Oferta adaptada de 08 de julho a 1º de setembro de 2024
- linhas 95-04 - 95-07 - 95-16 - N150 - N152 e N154 : oferta adaptada de 08 de julho a 15 de setembro de 2024
Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto
Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.
As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.