Neste verão, os horários das suas linhas Vexin estão mudando com os Jogos de Paris 2024

Publicado em

Leitura 1 min

Algumas linhas de ônibus serão modificadas para os Jogos Olímpicos de 2024. Nós explicamos tudo para você.

Neste verão, excepcionalmente, os horários de certas linhas no território do Vexin são adaptados:

  • Linhas 95-05 e 95-08 Oferta adaptada de 08 de julho a 1º de setembro de 2024
  • linhas 95-04 - 95-07 - 95-16 - N150 - N152 e N154 : oferta adaptada de 08 de julho a 15 de setembro de 2024
Verifique os horários das linhas de ônibus Vexin

Impactos na rede em Île-de-France

Para mais informações

Encontre todas as informações práticas para suas viagens durante o período.

Confira nosso planejador de rotas e folhas de ponto

Para planejar suas viagens da melhor forma possível, nada poderia ser mais simples, consulte nosso planejador de rotas em nosso site, no aplicativo Île-de-France Mobilités ou acesse a seção "Horários" do app ou site.

As rotas e horários oferecidos são atualizados em tempo real e de acordo com o tráfego.

Notícias semelhantes