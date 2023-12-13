Notícias semelhantes

Linha 1: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche ˂˃ estação Sainte-Geneviève-des-Bois
- Uma rota modificada e estendida até "La Croix-Blanche" via "Saint-Hubert" e "Léo Lagrange".
- A rota entre "Marché" e "Étoile Stalingrad" é assumida pela nova linha 10-25, que é estendida até a Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois.
- Ônibus das 5h15 às 00h30, a cada 7 minutos pela manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.
Linha 2: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche ˂˃ estação Sainte-Geneviève-des-Bois
- A linha 2 teve sua rota modificada e substitui a linha 3. Atualmente, atende o Lycée Einstein e a Avenue Jacques Duclos. As paradas "Market", "Donjon" e "Guy Moquet" não são mais atendidas. Para chegar às estações Sainte-Geneviève-des-Bois ou La Croix-Blanche, é possível fazer transbordo para as linhas 10-25 na parada "Marché" ou para a linha 1 na parada "Bois Clairs".
- Ônibus das 5h45 às 00h30, a cada 15 minutos pela manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.
Linha 5: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche via Plessis
- A nova linha 5 é dedicada ao serviço interno de La Croix-Blanche e substitui a atual linha 3 do ponto "Z.I Croix-Blanche".
- Um ônibus a cada 30 minutos das 6h às 20h30 de segunda a sexta-feira e das 8h às 20h20 nos fins de semana.
Linha 15: Estação Epinay-sur-Orge via Villemoisson-sur-Orge
- O terminal da linha foi transferido para a nova rodoviária de Épinay-sur-Orge, em frente à estação T12, oferecendo acesso direto ao bonde.
- Uma nova rota ao longo da Route de Corbeil
- A parada "Saint-Laurent" é criada e a parada "La Rivière" é removida (ela continua servida pelas linhas 107, 108 e 420)
- Ônibus a cada 15 minutos das 6h às 9h e das 16h às 20h20 e a cada 30 minutos até 21h20. Durante o dia, o TàD 2 assume o controle.
Linha 107: Sainte-Geneviève-des-Bois Estação Massy-Palaiseau da Z.I. Croix-Blanche <>
Linha 108: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche <> Paris Porte d'Orléans
- Nova conexão com o bonde T12 nas paradas "Gare d'Épinay-sur-Orge", "Gare de Longjumeau" e "Gare de Massy-Palaiseau" com a linha 107.
Linha 10-25: estação Fleury-Mérogis Maison d'arrêt des Femmes <>Sainte-Geneviève-des-Bois
- Criação de uma ligação entre Fleury-Mérogis e a estação C do RER em Sainte-Geneviève-des-Bois, que atende o Lycée Einstein e o Collège Paul Eluard via a parada "Piscine".
- Ônibus das 6h20 às 20h10 de segunda a sexta-feira, a cada 15 minutos das 6h20 às 8h40 e das 16h30 às 18h45, e a cada 30 minutos no restante do dia. Ônibus a cada 30 minutos aos sábados, das 5h50 às 19h50.
Linha DM3A: Estação Juvisy <> Viry-Châtillon François Mitterrand / Jean-Baptiste Lebas
Linha DM8: Athis-Mons Porte de l'Essonne <> Morsang-sur-Orge Libération / Voie de Compiègne
- Uma nova conexão com o bonde T12 com o serviço para a estação "Coteaux de l'Orge".
Linha DM3B: Estação Juvisy <> Sainte-Geneviève-des-Bois via T12 "Coteaux de l'Orge"
- Uma extensão da rota até a estação Sainte-Geneviève-des-Bois.
- Uma nova conexão com o bonde T12 com o serviço para a estação "Coteaux de l'Orge".
- Ônibus das 5h45 às 23h30, a cada 20 minutos pela manhã e à noite, de segunda a sexta-feira.
- O serviço de domingo do DM3A é assumido pelo DM3B com ônibus a cada hora, das 6h20 às 22h40.
Linha DM5: Juvisy <> Sainte-Geneviève-des-Bois estação Z.I. Croix-Blanche
Linha DM50: Prisão feminina da estação Juvisy <> Fleury-Mérogis
- Uma nova conexão com o bonde T12 com a estação "Amédée Gordini" é atendida pelas linhas DM5 e DM50.
Linha M21A: Estação Savigny-sur-Orge <> Morsang-sur-Orge Les Jonquilles
Linha M21B: Estação Sycomores Savigny-sur-Orge <> Fleury-Mérogis
Um redesenho das linhas entre Morsang-sur-Orge e Savigny-sur-Orge via o bonde T12:
- Itinerários idênticos nas viagens de ida e volta e novos terminais para maior legibilidade.
- O mesmo tempo de viagem de/para a estação Savigny-sur-Orge.
- Uma nova conexão com o bonde T12 com a estação "Parc du Château" (substituindo as paradas "Jean Morlet" e "Les Tourelles").
- Um horário estendido em linha com a operação do bonde T12.
- Linha M21A: as paradas localizadas na Avenue de Juvisy serão transferidas para a Voie de Compiègne todos os dias, exceto aos sábados (dia de mercado), quando voltarão a estar na Avenue de Juvisy.
- Ônibus das 5h30 às 00h15, a cada 7 a 10 minutos pela manhã e à noite de segunda a sexta-feira.
Linha M21S: Estação La Gribelette <> Savigny-sur-Orge Morsang-sur-Orge
- 3 novas corridas à tarde para os alunos das escolas de ensino médio Jean-Baptiste Corot e Gaspard Monge em Savigny-sur-Orge.