Notícias semelhantes

Temos o prazer de anunciar a abertura de um novo estacionamento seguro para bicicletas em Épinay-sur-Orge.
Está localizado na 2 rue du Grand Vaux e oferece um espaço adequado para estacionamento de bicicletas em um ambiente seguro e protegido.
É acessível 7 dias por semana e pode acomodar até 40 bicicletas.
Todos os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são:
• acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana
• protegido por controle de acesso via passe Navigo e proteção por vídeo
• Protegido e iluminado
• localizado o mais próximo possível das estações de trem
• Facilmente identificável (identidade visual uniforme)
• Equipado com estação de inflação e caixa de ferramentas
A assinatura de um estacionamento para bicicletas é gratuita para quem possui uma assinatura anual válida de transporte público (Navigo anual, preço Navigo idoso, Imagine R).
Para outros usuários, são oferecidas 3 fórmulas de assinatura :
• Passe diário: €2
• Assinatura mensal: €10
• Assinatura anual: €30
O estacionamento gratuito é válido para a assinatura de um primeiro estacionamento para bicicletas por um determinado período (dia, mês, ano). Se você desejar assinar várias Bikes Parking ao mesmo tempo, a assinatura será cobrada.
Uma pergunta? Você pode nos contatar:
• por telefone, no 0 806 079 231, de segunda a sexta-feira das 7h às 21h e sábado das 9h às 17h (exceto feriados)
• em: formulário de contato
Para + informações sobre o estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo