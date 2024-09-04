Notícias semelhantes

Novo estacionamento para bicicletas em Épinay-sur-Orge, o 6º do território!

Para facilitar sua locomoção de bicicleta, a Île-de-France Mobilités oferece um estacionamento seguro para bicicletas próximo às estações de RER Bures-sur-Yvette, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Le Guichet, Lozère e Massy-Palaiseau.

Temos o prazer de anunciar a abertura de um novo estacionamento seguro para bicicletas em Épinay-sur-Orge.

Está localizado na 2 rue du Grand Vaux e oferece um espaço adequado para estacionamento de bicicletas em um ambiente seguro e protegido.

É acessível 7 dias por semana e pode acomodar até 40 bicicletas.

Todos os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são:

• acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana

• protegido por controle de acesso via passe Navigo e proteção por vídeo

• Protegido e iluminado

• localizado o mais próximo possível das estações de trem

• Facilmente identificável (identidade visual uniforme)

• Equipado com estação de inflação e caixa de ferramentas

A assinatura de um estacionamento para bicicletas é gratuita para quem possui uma assinatura anual válida de transporte público (Navigo anual, preço Navigo idoso, Imagine R).

Para outros usuários, são oferecidas 3 fórmulas de assinatura :

• Passe diário: €2

• Assinatura mensal: €10

• Assinatura anual: €30

O estacionamento gratuito é válido para a assinatura de um primeiro estacionamento para bicicletas por um determinado período (dia, mês, ano). Se você desejar assinar várias Bikes Parking ao mesmo tempo, a assinatura será cobrada.

Para assinar, encontre todos os termos e detalhes dos preços

Uma pergunta? Você pode nos contatar:

• por telefone, no 0 806 079 231, de segunda a sexta-feira das 7h às 21h e sábado das 9h às 17h (exceto feriados)

• em: formulário de contato

Para + informações sobre o estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo  

