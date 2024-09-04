Notícias semelhantes

Temos o prazer de anunciar a abertura de um novo estacionamento seguro para bicicletas em Épinay-sur-Orge.

Está localizado na 2 rue du Grand Vaux e oferece um espaço adequado para estacionamento de bicicletas em um ambiente seguro e protegido.

É acessível 7 dias por semana e pode acomodar até 40 bicicletas.