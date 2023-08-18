Notícias semelhantes

Um novo DRT na região de Grand Melun

Transporte Responsivo à Demanda de Boissise-le-Roi Pringy, um novo serviço criado a partir de 4 de setembro

O Transport à la Demande Boissise-le-Roi Pringy oferece um serviço complementar à linha 3633 de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h.

Ela conecta os 4 pontos de interesse (centro comercial Villiers-en-Bière, estação Boissise-le-Roi, Beaufils Poste, estação Ponthierry - Pringy) a todas as estações dos 3 municípios de Boissise-le-Roi, Pringy e Saint-Fargeau-Ponthierry.

Fora desses horários, a linha 3633 opera de forma idêntica às outras linhas do território – os horários logo estarão disponíveis online.

Mapa das paradas atendidas pelo TàD Boissise-le-Roi Pringy

Folheto do TàD Boissise-le-Roi Pringy

E sempre seus 3 TàD do território de Grand Melun

Outros 3 serviços de DRT estão disponíveis para você na região de Grand Melun:

  • TàD Melun Nord (substituindo as linhas 3611 e 3613 durante o horário fora de pico)
    2 novas paradas estão disponíveis a partir de 4 de setembro nesta TàD: Rue du Prac em Limoges-Fourches e 3 nogueiras em Rubelles
  • TàD Sainte Assise (substituindo as linhas 3630 e 3634 durante os horários de menor movimento)
  • TàD Saint Fargeau-Ponthierry

Folheto T-to-D Melun Nord

Folheto TàD Sainte Assise

TàD Saint Fargeau-Ponthierry

Como reservar?

  1. Crie sua conta
  2. Reserve sua viagem (com um mês de antecedência e até 30 minutos antes da partida) no site ou aplicativo da TàD Île-de-France Mobilités, ou por telefone no 09 70 80 96 63 (de segunda a sexta, das 9h às 18h)
  3. Acompanhe sua jornada em tempo real
  4. Avalie sua rota
Saiba mais no site T&D da Île-de-France Mobilités

