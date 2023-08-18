Notícias semelhantes

O Transport à la Demande Boissise-le-Roi Pringy oferece um serviço complementar à linha 3633 de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h.
Ela conecta os 4 pontos de interesse (centro comercial Villiers-en-Bière, estação Boissise-le-Roi, Beaufils Poste, estação Ponthierry - Pringy) a todas as estações dos 3 municípios de Boissise-le-Roi, Pringy e Saint-Fargeau-Ponthierry.
Fora desses horários, a linha 3633 opera de forma idêntica às outras linhas do território – os horários logo estarão disponíveis online.
E sempre seus 3 TàD do território de Grand Melun
Outros 3 serviços de DRT estão disponíveis para você na região de Grand Melun:
- TàD Melun Nord (substituindo as linhas 3611 e 3613 durante o horário fora de pico)
2 novas paradas estão disponíveis a partir de 4 de setembro nesta TàD: Rue du Prac em Limoges-Fourches e 3 nogueiras em Rubelles
- TàD Sainte Assise (substituindo as linhas 3630 e 3634 durante os horários de menor movimento)
- TàD Saint Fargeau-Ponthierry
Como reservar?
- Crie sua conta
- Reserve sua viagem (com um mês de antecedência e até 30 minutos antes da partida) no site ou aplicativo da TàD Île-de-France Mobilités, ou por telefone no 09 70 80 96 63 (de segunda a sexta, das 9h às 18h)
- Acompanhe sua jornada em tempo real
- Avalie sua rota