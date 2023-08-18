Notícias semelhantes

O Transport à la Demande Boissise-le-Roi Pringy oferece um serviço complementar à linha 3633 de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h.

Ela conecta os 4 pontos de interesse (centro comercial Villiers-en-Bière, estação Boissise-le-Roi, Beaufils Poste, estação Ponthierry - Pringy) a todas as estações dos 3 municípios de Boissise-le-Roi, Pringy e Saint-Fargeau-Ponthierry.

Fora desses horários, a linha 3633 opera de forma idêntica às outras linhas do território – os horários logo estarão disponíveis online.