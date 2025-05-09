Notícias semelhantes

Sua linha 5313 está evoluindo!
- Sua linha 5313 substitui as linhas 5331 e 5352 assumindo todas as paradas.
- Ela conecta Rambouillet a Saint-Rémy-lès-Chevreuse atendendo as seguintes escolas: Colégio Pierre de Coubertin (Saint-Rémy-lès-Chevreuse), Colégio Racinay (Rambouillet) e Escola Secundária Bascan (Rambouillet)
Sua linha 5330 está evoluindo!
- Uma rota mais clara entre Rambouillet e Saint-Rémy-lès-Chevreuse e um serviço reforçado para os municípios do sudoeste do território: Auffargis, Cernay-la-Ville, Chevreuse, Choisel, Rambouillet e Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
- Oferta ampliada com 10 viagens diárias para a estação Saint-Rémy-lès-Chevreuse e 8 viagens diárias para a estação Rambouillet.
Sua linha 5337 está evoluindo!
- Sua linha 5337 se une à sua linha 5275 assumindo todas as paradas.
- Ele permite chegar aos principais pontos de interesse em Perray-en-Yvelines a partir das estações Saint-Rémy-lès-Chevreuse e Essarts-le-Roi, em conexão com a RER B (Saint-Rémy-lès-Chevreuse) e a linha N (Le Perray-en-Yvelines e Les Essarts-le-Roi).
- Uma oferta reforçada com 11 viagens de ida e volta por dia em cada direção durante o período letivo.
Volte para casa mais tarde em segurança, nossos ônibus vão te acompanhar!
Com o novo serviço de ônibus noturno, desloque-se à noite a partir da estação Saint-Rémy-lès-Chevreuse:
- Sem reserva, uma partida a cada 30 minutos para todas as paradas nos municípios de Saint-Rémy-lès-Chevreuse e Chevreuse, com possibilidade de descer entre duas paradas mediante solicitação do motorista.
- Uma conexão com o RER B de Paris, de segunda a sexta-feira das 21h às 23h (excluindo feriados oficiais), sábado, domingo e feriados públicos das 21h às 22h.
Você estava viajando com o TàD? Seus hábitos estão mudando!
- As linhas 5339 são substituídas pelo TàD do Vallée de Chevreuse, a linha 5383 é substituída pelo TàD do Pays de Limours.
- Acessível com reserva prévia, o TàD permite acessar todas as paradas das antigas linhas 5339 e 5383 de forma mais direta.
Reserva no tad.iledefrance-mobilites.fr ou por telefone no 09 70 80 96 63 (segunda a sexta-feira, das 9h às 18h)